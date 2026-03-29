Borsa İstanbul'da yeni haftada tedbiri sona eren hisseler belli oldu

2 Nisan Perşembe günü itibarıyla iki şirket payında uygulanan kısıtlamalar kaldırılacak. Böylece ilgili hisseler, haftanın kalanında tedbirsiz şekilde işlem görmeye başlayacak.

SDTTR VE OZRDN HİSSELERİNDE PERŞEMBE GÜNÜ TEDBİRLER SONA ERİYOR

SDTTR paylarında uygulanan kredili işlem yasağı sona ererken, OZRDN hisselerinde ise kredili işlem yasağına ek olarak brüt takas ve emir paketi tedbirleri de kaldırılacak.

Söz konusu gelişmeyle birlikte her iki hissede de işlem koşulları normalleşecek, yatırımcılar işlemlerini daha esnek kurallar altında gerçekleştirebilecek.

VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ (VBTS) NEDİR?

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS), Borsa İstanbul'da aşırı fiyat hareketleri görülen hisselerde oynaklığı sınırlamak ve yatırımcıyı korumak amacıyla geçici işlem kısıtlamaları uygulanmasını sağlayan bir sistemdir. Bu kapsamda kredili işlem yasağı, brüt takas veya emir paketi gibi tedbirler devreye alınabilir.