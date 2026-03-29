Borsa İstanbul'da yeni haftada tedbiri sona eren hisseler belli oldu

Borsa İstanbul'un Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında daha önce kısıtlama getirilen bazı hisselerde normalleşme süreci başlıyor. 30 Mart – 3 Nisan haftasında iki hisse üzerindeki tedbirlerin sona ermesiyle birlikte yatırımcılar bu paylarda daha esnek işlem yapabilecek.

Begüm Özkaynak

2 Nisan Perşembe günü itibarıyla iki şirket payında uygulanan kısıtlamalar kaldırılacak. Böylece ilgili hisseler, haftanın kalanında tedbirsiz şekilde işlem görmeye başlayacak.

SDTTR VE OZRDN HİSSELERİNDE PERŞEMBE GÜNÜ TEDBİRLER SONA ERİYOR

SDTTR paylarında uygulanan kredili işlem yasağı sona ererken, OZRDN hisselerinde ise kredili işlem yasağına ek olarak brüt takas ve emir paketi tedbirleri de kaldırılacak.

Söz konusu gelişmeyle birlikte her iki hissede de işlem koşulları normalleşecek, yatırımcılar işlemlerini daha esnek kurallar altında gerçekleştirebilecek.

VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ (VBTS) NEDİR?

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS), Borsa İstanbul'da aşırı fiyat hareketleri görülen hisselerde oynaklığı sınırlamak ve yatırımcıyı korumak amacıyla geçici işlem kısıtlamaları uygulanmasını sağlayan bir sistemdir. Bu kapsamda kredili işlem yasağı, brüt takas veya emir paketi gibi tedbirler devreye alınabilir.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

