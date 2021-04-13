Borsa İstanbul'da yerli yatırımcıların hisseleri bir yılda yüzde 150 büyüdü

Borsa İstanbul’da Mart ayında yaşanan düşüşe rağmen, yılın ilk çeyreğinde yurtiçi yerleşiklerin finansal varlıkları içerisinde en hızlı büyüme, varlığa dayalı menkul kıymet ve varlık teminatlı menkul kıymetlerin ardından (yüzde 10,6) hisse senedi varlıklarında yaşandı.

TSPB verilerine göre, geçen yılsonunda 380.8 milyar lira olan yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları, yüzde 10 oranında artarak 2021 yılı Mart ayı sonunda 418.1 milyar liraya çıktı. Bu tutarın 132 milyar lirası kurumsal, 239 milyar lirası ise bireysel yatırımcılara ait. 2020 yılı sonunda yaklaşık 2 milyon olan Borsa İstanbul hisse senedi piyasasında bakiyeli yatırımcı sayısı, halka arzların eşit dağıtımlı olmasının da etkisiyle 2021 Nisan başında 2.5 milyonu aştı.

EN AZ BİR KEZ İŞLEM YAPAN SAYISI ARTTI

TSPB verilerine göre, 2020 yılı sonunda 1.4 milyon olan hisse senedi piyasasında ayda en az bir kez işlem yapan yatırımcı sayısı ise bu yılın Şubat ayı sonunda 1.6 milyonun üzerine çıktı.

Geçen yılsonunda 31.3 milyar lira olan yerli yatırımcıların varlığa dayalı menkul kıymet ve varlık teminatlı menkul kıymet varlıkları, yüzde 10,6 oranında artarak 2021 yılı Mart ayı sonunda 34.6 milyar liraya çıktı.