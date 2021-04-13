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Borsa İstanbul'da yerli yatırımcıların hisseleri bir yılda yüzde 150 büyüdü

BORSA HABERLERİ  | 13.04.2021 14:49 | Son Güncelleme

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından açıklanan Mart ayı verileri; yerli yatırımcıların finansal varlıklarının son bir yılda yüzde 34 büyüyerek 5.3 trilyon liranın üzerine, hisse senedi varlıkları da yüzde 152 büyüyerek 418 milyar liraya çıktığını ortaya koydu.

Borsa İstanbul'da yerli yatırımcıların hisseleri bir yılda yüzde 150 büyüdü

Borsa İstanbul’da Mart ayında yaşanan düşüşe rağmen, yılın ilk çeyreğinde yurtiçi yerleşiklerin finansal varlıkları içerisinde en hızlı büyüme, varlığa dayalı menkul kıymet ve varlık teminatlı menkul kıymetlerin ardından (yüzde 10,6) hisse senedi varlıklarında yaşandı.

TSPB verilerine göre, geçen yılsonunda 380.8 milyar lira olan yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları, yüzde 10 oranında artarak 2021 yılı Mart ayı sonunda 418.1 milyar liraya çıktı. Bu tutarın 132 milyar lirası kurumsal, 239 milyar lirası ise bireysel yatırımcılara ait. 2020 yılı sonunda yaklaşık 2 milyon olan Borsa İstanbul hisse senedi piyasasında bakiyeli yatırımcı sayısı, halka arzların eşit dağıtımlı olmasının da etkisiyle 2021 Nisan başında 2.5 milyonu aştı.

EN AZ BİR KEZ İŞLEM YAPAN SAYISI ARTTI

TSPB verilerine göre, 2020 yılı sonunda 1.4 milyon olan hisse senedi piyasasında ayda en az bir kez işlem yapan yatırımcı sayısı ise bu yılın Şubat ayı sonunda 1.6 milyonun üzerine çıktı.

Geçen yılsonunda 31.3 milyar lira olan yerli yatırımcıların varlığa dayalı menkul kıymet ve varlık teminatlı menkul kıymet varlıkları, yüzde 10,6 oranında artarak 2021 yılı Mart ayı sonunda 34.6 milyar liraya çıktı.

2020 yılının ilk çeyreğinde yerli yatırımcıların sermaye piyasaları varlıkları artarken döviz tevdiat hesapları ise geriledi. 2020 yılı sonunda 1.79 trilyon lira olan yerli yatırımcılara ait döviz tevdiat hesapları 3 ayda 55 milyar lira düşerek, 2021 yılı Mart sonunda 1.73 trilyon liraya geriledi.

TSPB verilerine Mart 2020 ve Mart 2021’i kapsayan bir yıllık bazda bakıldığında ise Türkiye’de yerleşik kurumsal ve bireysel yatırımcıların finansal varlıklarının yüzde 34 büyüyerek 3.96 trilyon liradan 5.31 trilyon liraya çıktığı görülüyor.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği verilerine göre, son bir yılda yerli yatırımcıların finansal varlıklarında en yüksek büyüme ise yüzde 152 oranında artışla hisse senedi varlıklarında yaşandı. Geçen yıl Mart sonunda 166.2 milyar lira olan yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları, bu yılın Mart ayı sonunda 418.1 milyar liraya çıktı.

Söz konusu dönemde yerli yatırımcıların varlığa dayalı menkul kıymet ve varlık teminatlı menkul kıymet varlıkları yüzde 73, DTH varlıkları yüzde 36, devlet iç borçlanma senedi varlıkları yüzde 35 artarken, varant ve sertifika varlıkları yüzde 28 oranında geriledi.

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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından açıklanan 2021 yılı Mart ayı özet finansal piyasa verileri, yurtdışı yerleşiklerin (yabancı yatırımcılar) finansal varlıklarının bu yılın ilk çeyreğinde 56.4 milyar lira (yüzde 9,2 oranında) gerilediğini gösteriyor. 2020 yılı sonunda 615.7 milyar lira olan yabancı yatırımcıların finansal varlıkları, 2021 Mart sonu itibariyle 559.3 milyar liraya geriledi. Veriler, yabancı yatırımcıların finansal varlıkları içerisinde yılın ilk çeyreğinde yüzde 15 ile en hızlı düşüş hisse senedi varlıklarında yaşandığını ortaya koyuyor.

Geçen yılsonu itibariyle 361.7 milyar lira olan yabancı yatırımcıların 2021 Mart sonu itibariyle hisse senedi varlıkları 308.6 milyar liraya geriledi. Veriler, yabancı yatırımcıların hisse senedi varlıklarında Merkez Bankası başkanının değiştiği Mart ayında hızlı bir düşüş (yüzde 9) yaşandığını gösteriyor.

Yabancı yatırımcıların finansal varlıkları son bir yılda ise yüzde 24 oranında büyüdü. TSPB verilerine göre, 2020 yılı Mart sonu itibariyle 451 milyar lira olan yabancı yatırımcıların finansal varlıkları, bu yılın Mart ayı sonu itibariyle 559.3 milyar liraya yükseldi. TSPB verileri, söz konusu dönemde yabancı yatırımcıların hisse senedi varlıklarının yüzde 40.8 büyüdüğünü gösteriyor.

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DHA

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