Borsa İstanbul'dan ikinci kez devre kesici uygulaması! Kayıp yüzde 7'yi aşınca uygulandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 106 kişi hakkındaki gözaltı kararı sonrasında Borsa İstanbul güne sert düşüşle başlamasının ardından devre kesici uygulanmıştı. Saat 14.10 itibarıyla Borsa İstanbul'da kayıp yüzde 7'yi aşmasıyla birlikte ikinci kez devre kesici uygulandı.

BIST 100 endeksi güne yüzde 6,87 düşüşle 10.060,48 puandan başladı. Bankacılık endeksinde yaşanan düşüş ise yüzde 9'un üzerine çıktı ve 14.999 puan seviyesinde seyrediyor.

Devre kesici uygulamasının tamamlanmasının borsa saat 10.30'da yeniden işleme başladı. Şu sıralarda borsa yüzde 6'ya yakın kayıpla 10.117 puandan seyrediyor.

Borsa İstanbul, dün yüzde 0,28 değer kaybederek 10.802,23 puandan kapanmıştı.

BORSA İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Borsa İstanbul, "Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İslem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur" açıklamasını yaptı.

Borsa İstanbul tarafından yapılan ikinci açıklamada ise, "Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikalarında saat 10:20'de tek fiyat emir toplama, 10:25''te eşleştirme yapılacak ve 10:30'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecek" dendi.

İŞLEMLER NE ZAMAN DEVAM EDECEK?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksindeki değer kaybının yüzde 7'yi aşmasıyla ikinci kez Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi devreye girdi. Bu kapsamda Pay Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) ile Borçlanma Araçları Piyasası'ndaki işlemler geçici olarak durduruldu. Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamaya göre, işlemler saat 14.28'de tek fiyat emir toplama ile başlayacak, 14.33'te eşleştirme yapılacak ve 14.38 itibarıyla tüm piyasalarda işlemler kaldığı yerden devam edecek.

DEVRE KESİCİ UYGULAMASI NEDİR?

Devre kesici, Borsa İstanbul’da ani ve sert fiyat düşüşlerini önlemek için kullanılan bir güvenlik mekanizmasıdır. Eğer borsada veya belirli bir hisse senedinde fiyatlar çok hızlı düşerse, sistem otomatik olarak işlemleri geçici olarak durdurur. Bu, yatırımcıların panikle hareket etmesini önlemek ve piyasaya denge sağlamak için yapılır. Genellikle birkaç dakika veya belirlenen süre boyunca işlemler askıya alınır. Ardından, emir toplama süreci başlar ve borsa kontrollü şekilde tekrar açılır. Bu sistem, piyasadaki ani düşüşlerin büyümesini engeller, yatırımcıların sağlıklı kararlar almasına yardımcı olur ve büyük kayıpların önüne geçer.

(AA)