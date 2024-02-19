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Borsa İstanbul'dan rekor! BIST 100 endeksi 9322 puanın üzerine yükseldi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
19.02.2024 10:07 | Son Güncelleme:
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,77 yükselerek 9.322,05 puanla rekor seviyeden başladı

Borsa İstanbul'dan rekor! BIST 100 endeksi 9322 puanın üzerine yükseldi

Borsa İstanbul'da açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 71,69 puan ve yüzde 0,77 değer kazanarak 9.322,05 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,57 ve holding endeksi yüzde 0,54 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 1,23 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Cuma günü, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazancıyla 9.250,36 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, küresel pay piyasalarının, özellikle ABD'de Nvidia ve Wallmart gibi önemli şirketlerin bilançolarının açıklanacağı haftaya temkinli başladığını belirterek, yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) perşembe günkü faiz kararına çevrildiğini söyledi.

Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise kısa vadeli dış borç ve iş gücü istatistiklerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.200 ve 9.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Borsa İstanbul
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