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Borsa İstanbul düşüşle başladı! Tek kazandıran belli oldu: 2 Eylül 2026 BIST 100

Canlı borsa 2 Eylül 2026 Çarşamba! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,79 azalışla 14.116,29 puandan başladı. İşte 2 Eylül 2026 canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

Borsa İstanbul düşüşle başladı! Tek kazandıran belli oldu: 2 Eylül 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,73 değer kaybederek 14.229,01 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul düşüşle başladı! Tek kazandıran belli oldu: 2 Eylül 2026 BIST 100 1

BORSA GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 112,72 puan ve yüzde 0,79 azalışla 14.116,29 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,85, holding endeksi yüzde 0,66 değer kaybetti.

Borsa İstanbul düşüşle başladı! Tek kazandıran belli oldu: 2 Eylül 2026 BIST 100 2

SEKTÖR ENDEKSLERİ ARASINDA TEK KAZANDIRAN BELLİ OLDU

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,08 ile turizm, en çok gerileyen yüzde 2,76 ile bilişim oldu.

Borsa İstanbul düşüşle başladı! Tek kazandıran belli oldu: 2 Eylül 2026 BIST 100 3

Küresel piyasalarda, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle yükselen petrol fiyatları ve artan tahvil faizlerinin etkileriyle satış baskısı derinleşiyor.

ABD'nin İran'a yönelik yenilenen saldırılarının petrol fiyatlarını yükseltmesi ve tahvil piyasasındaki satış dalgası hisse senedi piyasalarındaki düşüş eğiliminin artmasına neden oldu.

Borsa İstanbul düşüşle başladı! Tek kazandıran belli oldu: 2 Eylül 2026 BIST 100 4

Orta Doğu'da çatışmaların şiddetlenmesiyle yükselen petrol fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasında daha sıkı bir duruş sergileyeceğine ilişkin endişeleri artırıyor. Bu durum hisse senedi piyasalarını olumsuz etkilerken, tahvil piyasasında da satış baskısını derinleştiriyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvuruları, ADP özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri ile Fed'in Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puanın destek, 14.300 ve 14.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TUPRS
393.25
3.239.097.670,25
% -2.36
10:32
KTLEV
51.95
2.841.128.597,20
% -8.13
10:32
THYAO
299.5
2.036.577.939,00
% -0.66
10:32
KCHOL
211.6
1.788.349.294,50
% -1.44
10:32
ASELS
385
1.630.860.604,25
% 0.13
10:32
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