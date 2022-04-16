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Borsa İstanbul en yakın rakibine iki kat fark attı! Ralli sürecek mi? İşte kritik seviyeler...

16.04.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi dün haftanın kapanışında 2.494,37 puana ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Enflasyon, Fed ve savaş etkisine rağmen yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği endeks yılbaşından bu yana yüzde 30’un üzerinde artış yaşadı. “Borsa İstanbul’da yükseliş devam edecek mi? Kritik seviyeler ne?” sorusuna yanıt arayan yatırımcılar için kritik bir analiz yapıldı. İşte haberin detayları…

Borsa İstanbul en yakın rakibine iki kat fark attı! Ralli sürecek mi? İşte kritik seviyeler...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,77 değer kazancıyla tamamlayarak hem günlük hem de haftalık kapanış rekorunu 2.494,37 puana taşıdı. 7 hafta üst üste yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 18,96 puan artarken hem günlük hem de haftalık kapanış rekorunu 2.494,37 puana taşıdı.

Yüksek enflasyon, düşük faiz ortamı borsaya olan ilgiyi artırmış durumda. Yabancı oranının yüzde 38’in altına indiği Borsa İstanbul’da yerli yatırımcılar yönü belirleyen konumunda. Öyle ki dışarıda Rusya-Ukrayna savaşı ve şahinleşen ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıklamalarına rağmen Borsa İstanbul, pozitif yönde ayrıştı. Küresel borsaların yılbaşından bu yana gösterdiği performanslara baktığımızda bu pozitif ayrışma çok daha net görülüyor. Yılbaşından bu yana BİST 100 Endeksi yüzde 34 artarken BİST 30 Endeksi’ndeki yükseliş yüzde 38’e dayandı. Bu hareketle Borsa İstanbul en yakın rakibine iki kata yakın fark atmayı başardı.

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BORSADAKİ KRİTİK SEVİYELER

Dünya’dan Ufuk Korcan’ın haberine göre, borsadaki bu hareketin negatif reel faiz nedeniyle tasarruflarını enflasyon karşısında ezdirmek istemeyen yerli yatırımcıların yaptığı alımların etkili olduğu belirtildi. Ayrıca 2023 yılında yapılacak seçimlere yönelik pozisyon almak isteyen yerli-yabancı yatırımcıların da alım yaptıkları dile getirildi.

Son 1 ayda yüzde 20 yükselen Borsa İstanbul’da rallinin sürüp sürmeyeceği merak ediliyor. Teknik anlamda BİST 100 Endeksi’nde 6 Ekim 2021 tarihinde 1371 puan seviyesinden başlayan bir yükseliş trend çizgisi var. Bu çizgi ana trend olma konusunda en büyük aday. Ancak yine bu yükseliş trendi üzerinde daha agresif olan ve 24 Şubat 2022 tarihinde 1826 puan seviyesinden başlayan farklı bir trend yükseliş trendi bulunuyor. İşte endekste son dönemde yakalanan yukarı ivme bu trend çizgisi üzerinde gerçekleşiyor. Ve şu an için bu trendin destek noktası 2 bin 369 seviyesine geliyor. Yani bu nokta üzerinde kalındığı sürece endekste inişli çıkışlı bir fi yat seyri de olsa ana yönün yukarı olduğu söylenebilir.

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2 BİN 408 PUANA DİKKAT

Bunun yanında daha önceki zirve noktası olan 2 bin 408 puanın geçilmesi ve üzerinde günlük kapanışlar görülmesi önemli. Endeks şimdi bu seviyeyi destek noktası haline getirme çabasında. Bunda başarılı olunması yükseliş ivmesinin devamını sağlayabilir. Teknik anlamda ayrıca 2 bin 469 puan seviyesinin üzerine çıkılması yükselişleri sınırlayan trend çizgisinin de üzerine çıkılması anlamına geliyor. Bir sonraki direnç noktası ise şu an için 2 bin 655 puan seviyesinde. Olası geri çekilmelerde ise 2.369 puan destek seviyesinin altında 2 bin 279 puan destek seviyesi bulunuyor.


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Borsa İstanbul
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