Borsa İstanbul Özeti 01 Mayıs Cuma 2026 BIST Yorumları

BIST 30

01 Mayıs 2026 tarihinde saat 10:15'te BIST 30 endeksi 16.601,12 seviyelerinde işlem görmekte. Günlük değişim oranı %0,75 olarak kaydedilmiştir. Bu performans, öncü şirketlerin güçlü bilançoları ile piyasa beklentilerindeki iyimserlikle desteklenmektedir. Yatırımcılar, BIST 30'un uzun vadeli performansını merakla takip etmektedir. Sektörel dinamikler ve küresel piyasalardaki gelişmeler dikkate alınmaktadır.

BIST 50

BIST 50 endeksi, 01 Mayıs 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 12.951,38 puan üzerinden işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,74 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu durum, piyasada hafif bir yükseliş trendinin olduğunu göstermektedir. Yatırımcılar, endeksteki çeşitliliği zengin bir fırsat olarak değerlendirmektedir. Orta ve uzun vadede potansiyel kazanç fırsatları dikkat çekmektedir. Makroekonomik veriler ve global yatırım akımları, BIST 50'nin seyrini etkileyen önemli faktörlerdir.

BIST 100

BIST 100 endeksi, 01 Mayıs 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 14.442,56 puanda işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,92 olarak belirlenmiştir. Bu durum, BIST 100'ün geniş yatırımcı tabanına sahip olduğunu göstermektedir. Türk hisse senedi piyasasının genel görünümü ise iyileşme göstermektedir. Yatırımcıların dikkati, küresel ekonomik gelişmelere yönelmektedir. Enflasyon, faiz oranları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, BIST 100’ün performansını doğrudan etkileyen unsurlar arasındadır.