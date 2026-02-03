Borsa İstanbul Özeti 03 Şubat Salı 2026 BIST Yorumları

BIST 30

03 Şubat 2026 tarihinde BIST 30, 10:15'te 15.043,77 seviyesine ulaştı. Günlük artış oranı %0,89 olarak kaydedildi. Bu durum, yatırımcılar arasında olumlu bir hava yarattı. Endeks, önemli hisse senetlerinin performansıyla desteklendi.

BIST 50

03 Şubat 2026 tarihinde BIST 50, saat 10:15 itibarıyla 11.910,18 seviyesine ulaştı. Günlük değişim oranı %0,81 olarak belirlendi. Piyasalardaki pozitif hava, yatırımcıların risk iştahını artırdı. Endeksin yukarı yönlü ivme kazanması, büyük ölçekli şirketlerin güçlü performanslarıyla destekleniyor.

BIST 100

03 Şubat 2026'da saat 10:15'te BIST 100, 13.725,45 seviyesine ulaştı. Günlük artış oranı %0,77 olarak belirlendi. Endeks, borsa yatırımcıları için olumlu bir seyir izliyor. Türkiye ekonomisindeki iyileşme sinyalleri etkili oluyor. İnşaat, enerji ve finans sektörlerindeki hareketlilik, BIST 100'ün trendini sürdürmesine yardımcı oluyor.