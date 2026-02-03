FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 03 Şubat Salı 2026 BIST Yorumları

03 Şubat 2026 tarihinde BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, yatırımcılar için umut verici seviyelere ulaştı. BIST 30, %0,89 artışla 15.043,77; BIST 50, %0,81 değer kazanarak 11.910,18 ve BIST 100, %0,77 artışla 13.725,45 seviyesine çıktı. Bu yükselişler, güçlü şirket performansları, artan yabancı yatırımlar ve Türkiye ekonomisindeki iyileşme sinyalleriyle destekleniyor.

BIST 30
03 Şubat 2026 tarihinde BIST 30, 10:15'te 15.043,77 seviyesine ulaştı. Günlük artış oranı %0,89 olarak kaydedildi. Bu durum, yatırımcılar arasında olumlu bir hava yarattı. Endeks, önemli hisse senetlerinin performansıyla desteklendi.

BIST 50
03 Şubat 2026 tarihinde BIST 50, saat 10:15 itibarıyla 11.910,18 seviyesine ulaştı. Günlük değişim oranı %0,81 olarak belirlendi. Piyasalardaki pozitif hava, yatırımcıların risk iştahını artırdı. Endeksin yukarı yönlü ivme kazanması, büyük ölçekli şirketlerin güçlü performanslarıyla destekleniyor.

BIST 100
03 Şubat 2026'da saat 10:15'te BIST 100, 13.725,45 seviyesine ulaştı. Günlük artış oranı %0,77 olarak belirlendi. Endeks, borsa yatırımcıları için olumlu bir seyir izliyor. Türkiye ekonomisindeki iyileşme sinyalleri etkili oluyor. İnşaat, enerji ve finans sektörlerindeki hareketlilik, BIST 100'ün trendini sürdürmesine yardımcı oluyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
AKBNK
90.45
8.716.616.414,20
% -0.55
10:40
THYAO
315.25
7.157.317.628,00
% 3.11
10:40
ISCTR
17.18
4.239.935.521,16
% 2.02
10:40
YKBNK
40.4
3.108.053.875,58
% 0.2
10:40
KCHOL
209.2
2.964.939.798,80
% 2.2
10:40
