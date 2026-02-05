Borsa İstanbul Özeti 05 Şubat Perşembe 2026 BIST Yorumları

BIST 30 Üzerine Değerlendirme

BIST 30 endeksi, 05 Şubat 2026 itibarıyla 10:15 saatinde 15.072,62 puanda işlem görüyor. Endeks, günlük olarak -0,24 değer kaybı yaşadı. Bu durum, yatırımcılar arasında belirsizlik hissinin arttığını gösteriyor. Özellikle sanayi ve hizmet şirketlerinin performansı, endeksin yönelimini etkileyen temel faktörler arasında. Piyasa, 2026 yılı içinde makroekonomik verileri ve global gelişmeleri dikkatle izliyor.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi, sabah saat 10:15’te 11.947,87 puandan işlem görüyor. Günlük değişim ise -0,26 olarak kaydedilmiştir. Endeksin gerilemesi, yatırımcıların risk iştahındaki azalmayı yansıtıyor. Bu durum, piyasa duyarlılığını olumsuz etkileyen unsurları işaret ediyor. Endeksin performansı açısından önemli bir gösterge haline geliyor. Yerli ve yabancı yatırımcıların şirket bilançolarını ve sektörel dinamikleri incelemeye odaklandığı bir dönemdesiniz.

BIST 100 Güncel Durumu

BIST 100 endeksi, 05 Şubat 2026 tarihinde 10:15 itibarıyla 13.867,12 puanda işlem görüyor. Günlük değişimi ise -0,17 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, geniş yatırımcı tabanına sahip endeksin genel ekonomik koşullardan etkilendiğini gösteriyor. Türkiye'nin ekonomik büyümesi ve dış ticaret dengesi gibi makroekonomik göstergeler, endeks üzerindeki etkileri yatırımcılarca titizlikle analiz ediliyor. Piyasalardaki gelişmeler, yatırım stratejileri için belirleyici rol oynuyor.