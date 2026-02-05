FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul Özeti 05 Şubat Perşembe 2026 BIST Yorumları

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri 05 Şubat 2026 itibarıyla işlem görmekte. BIST 30 endeksi 15.072,62 puanda, BIST 50 endeksi 11.947,87 puanda ve BIST 100 endeksi 13.867,12 puanda. Bu endeksler, günlük değer kayıpları ile yatırımcıların belirsizlik hissettiğini gösteriyor. Makroekonomik veriler ve global gelişmeler, yatırımcıların stratejilerini etkiliyor. Yerli ve yabancı yatırımcılar, piyasa dinamiklerini dikkatli bir şekilde takip ediyor.

Borsa İstanbul Özeti 05 Şubat Perşembe 2026 BIST Yorumları
Cansu Çamcı

BIST 30 Üzerine Değerlendirme
BIST 30 endeksi, 05 Şubat 2026 itibarıyla 10:15 saatinde 15.072,62 puanda işlem görüyor. Endeks, günlük olarak -0,24 değer kaybı yaşadı. Bu durum, yatırımcılar arasında belirsizlik hissinin arttığını gösteriyor. Özellikle sanayi ve hizmet şirketlerinin performansı, endeksin yönelimini etkileyen temel faktörler arasında. Piyasa, 2026 yılı içinde makroekonomik verileri ve global gelişmeleri dikkatle izliyor.

BIST 50 Analizi
BIST 50 endeksi, sabah saat 10:15’te 11.947,87 puandan işlem görüyor. Günlük değişim ise -0,26 olarak kaydedilmiştir. Endeksin gerilemesi, yatırımcıların risk iştahındaki azalmayı yansıtıyor. Bu durum, piyasa duyarlılığını olumsuz etkileyen unsurları işaret ediyor. Endeksin performansı açısından önemli bir gösterge haline geliyor. Yerli ve yabancı yatırımcıların şirket bilançolarını ve sektörel dinamikleri incelemeye odaklandığı bir dönemdesiniz.

BIST 100 Güncel Durumu
BIST 100 endeksi, 05 Şubat 2026 tarihinde 10:15 itibarıyla 13.867,12 puanda işlem görüyor. Günlük değişimi ise -0,17 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, geniş yatırımcı tabanına sahip endeksin genel ekonomik koşullardan etkilendiğini gösteriyor. Türkiye'nin ekonomik büyümesi ve dış ticaret dengesi gibi makroekonomik göstergeler, endeks üzerindeki etkileri yatırımcılarca titizlikle analiz ediliyor. Piyasalardaki gelişmeler, yatırım stratejileri için belirleyici rol oynuyor.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI BORSA | Güne düşüşle başladıCANLI BORSA | Güne düşüşle başladı
Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatıGram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
A1CAP
0
0,00
% 0
18:10
MZHLD
0
0,00
% 0
18:10
MPARK
0
0,00
% 0
18:10
MRGYO
0
0,00
% 0
18:10
MRSHL
0
0,00
% 0
18:10
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Masa kurulmadan dağıldı: ABD, İran'ın teklifini reddetti

Masa kurulmadan dağıldı: ABD, İran'ın teklifini reddetti

ABD, Suriye’de DEAŞ’a yönelik hava saldırıları düzenledi

ABD, Suriye’de DEAŞ’a yönelik hava saldırıları düzenledi

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Altın için 'kırılırsa' deyip rakam verdi: İslam Memiş'ten '48 saat' vurgusu

Altın için 'kırılırsa' deyip rakam verdi: İslam Memiş'ten '48 saat' vurgusu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.