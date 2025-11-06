FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 06 Kasım Perşembe 2025 BIST Yorumları

BIST endeksleri 06 Kasım 2025'te yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. BIST 30, 11.947,18 puanla %0,58 artış kaydederken, BIST 50 9.522,17 seviyesindeki %0,58'lik yükselişiyle dengeli bir büyüme sunuyor. BIST 100 ise 11.029,29 puandan %0,54'lük değişim ile dikkat çekiyor.

BIST 30, 06 Kasım 2025 itibarıyla yatırımcıların dikkatini çekiyor. 10:15'te 11.947,18 puandan işlem görmekte. Gün içinde %0,58'lik bir artış kaydedildi. Bu yükseliş, büyük piyasa oyuncularının performansına dayanıyor. Endeks, Türk finans piyasasındaki olumlu havayı yansıtıyor.

BIST 50, 06 Kasım 2025'te saat 10:15 itibarıyla 9.522,17 seviyesinde işlem görüyor. Günlük artış oranı %0,58'dir. Bu değerler, geniş bir hisse senedi yelpazesine işaret ediyor. BIST 50, piyasada dengeli bir büyüme süreci yaşatıyor. Orta ölçekli şirketleri takip eden yatırımcılar için bu artış önemli sinyaller veriyor.

BIST 100 ise 06 Kasım 2025'te saat 10:15'te 11.029,29 puandan işlem görmekte. Günlük değişim oranı %0,54'tür. BIST 100, yatırımcılara çeşitlendirilmiş fırsatlar sunuyor. Bu artış, piyasalardaki istikrar ile destekleniyor. Büyük şirketlerin performansı da bu durumu güçlendiriyor. Gün içindeki değişimler, yatırımcılara pazarın yönü hakkında bilgi sunuyor. Bu da stratejik karar almalarına olanak tanıyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
PEKGY
11.85
6.830.828.179,34
% 2.07
10:09
TEHOL
38
3.697.382.106,32
% -5.61
10:03
TTKOM
55.2
1.072.736.372,25
% 0.36
10:09
THYAO
292
861.198.853,75
% 0.69
10:09
AKBNK
61.9
647.581.782,20
% 1.14
10:09
