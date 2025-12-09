Borsa İstanbul Özeti 09 Aralık Salı 2025 BIST Yorumları

BIST 30, 09 Aralık 2025 itibarıyla 12.156,13 puan seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı ise %0,18 olarak kaydedildi. Bu durum, piyasa katılımcılarının büyük hisselere yönelik talebinin sürdüğünü gösteriyor. Bazı sektörlerdeki hisselerin performansı, endeksin yükselişine destek veriyor. Yatırımcılar, BIST 30'un potansiyel yükselişini değerlendiriyor. Ekonomik görünüm ve şirketlerin mali performansı, dikkatle takip ediliyor.

BIST 50, 09 Aralık 2025 tarihinde 9.716,82 puandan işlem görmekte. Günlük değişim oranı %0,19 olarak gerçekleşti. Yatırımcıların ilgisi, anahtar sektörlerdeki gelişmelere bağlı olarak değişiyor. BIST 50, geniş bir hisse yelpazesi sunuyor. Bu durum, yatırımcılara çeşitlendirme imkanı tanıyor.

BIST 100 endeksi, 09 Aralık 2025'te 11.210,31 puan seviyesinde işlem görmekte. Günlük değişim oranı %0,19 olarak gözlemlenmiştir. Bu seviyeler, piyasanın geniş bir tabana yayıldığını yansıtıyor. Birçok sektördeki şirketlerin büyüme potansiyeli sürüyor. Yatırımcılar, BIST 100'ün ulusal ekonomik büyümeye katkısını değerlendiriyor. Kurumsal kar raporları ve makro ekonomik veriler dikkate alınıyor. Farklı sektörlerden hisselerin bir arada işlem görmesi, yatırımcıların ilgisini şekillendiriyor. Portföylerini çeşitlendirme ve riskleri yönetme noktasında etkili bir yol sunuyor.