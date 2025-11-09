Borsa İstanbul Özeti 09 Kasım Pazar 2025 BIST Yorumları

BIST 30 Analizi

09 Kasım 2025 tarihinde, BIST 30 endeksi 11.842,07 seviyesindeydi. Piyasalardaki belirsizlik, uluslararası ekonomik faktörler de etkili olabilir. Yatırımcılar, büyük ölçekli şirketlerin hisselerini dikkate alarak kararlarını veriyor. Piyasanın yönü konusunda temkinli ilerliyorlar.

BIST 50 Durumu

BIST 50 endeksi, 09 Kasım 2025 tarihinde 9.434,11 puanda. Bu değer, yatırımcıların dikkatli bir yaklaşım sergilediğini gösteriyor. Endeks, dalgalı süreçlere karşı temkinli bir duruş sergiliyor. Geçmiş performansı gözlemleyen yatırımcılar, stratejik kararlar almak için dikkatli davranıyor.

BIST 100 İncelemesi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,43 değer kaybederek 10.924,53 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.848,97 puanı, en yüksek 11.152,28 puanı gördü. BIST 100 endeksi, 09 Kasım 2025 tarihinde 10.924,53 seviyesinde. Uzun vadeli yatırım stratejileri geliştiren bazı yatırımcılar, alım fırsatlarını değerlendirmek için analizlerini sürdürüyor.