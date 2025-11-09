FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul Özeti 09 Kasım Pazar 2025 BIST Yorumları

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 09 Kasım 2025 tarihi itibarıyla belli oldu. BIST 30 endeksi 11.842,07, BIST 50 endeksi 9.434,11, BIST 100 endeksi ise 10.924,53 seviyesinde. Piyasalardaki belirsizlik ve uluslararası ekonomik faktörler yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oldu. Stratejik kararlar almak için dikkatli analizler sürüyor.

Borsa İstanbul Özeti 09 Kasım Pazar 2025 BIST Yorumları

BIST 30 Analizi

09 Kasım 2025 tarihinde, BIST 30 endeksi 11.842,07 seviyesindeydi. Piyasalardaki belirsizlik, uluslararası ekonomik faktörler de etkili olabilir. Yatırımcılar, büyük ölçekli şirketlerin hisselerini dikkate alarak kararlarını veriyor. Piyasanın yönü konusunda temkinli ilerliyorlar.

BIST 50 Durumu

BIST 50 endeksi, 09 Kasım 2025 tarihinde 9.434,11 puanda. Bu değer, yatırımcıların dikkatli bir yaklaşım sergilediğini gösteriyor. Endeks, dalgalı süreçlere karşı temkinli bir duruş sergiliyor. Geçmiş performansı gözlemleyen yatırımcılar, stratejik kararlar almak için dikkatli davranıyor.

BIST 100 İncelemesi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,43 değer kaybederek 10.924,53 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.848,97 puanı, en yüksek 11.152,28 puanı gördü. BIST 100 endeksi, 09 Kasım 2025 tarihinde 10.924,53 seviyesinde. Uzun vadeli yatırım stratejileri geliştiren bazı yatırımcılar, alım fırsatlarını değerlendirmek için analizlerini sürdürüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çin'de tüketici ve üretici fiyatlarında deflasyon eğilimi sürüyorÇin'de tüketici ve üretici fiyatlarında deflasyon eğilimi sürüyor
Yıl sonu gram altın için İslam Memiş fiyat verdi! 'Üzerinde tamamlayabilir'Yıl sonu gram altın için İslam Memiş fiyat verdi! 'Üzerinde tamamlayabilir'

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
289.5
12.483.671.562,50
% -1.03
18:10
AKBNK
60.9
7.660.126.892,25
% -2.48
18:10
ISCTR
12.88
7.224.558.633,72
% -2.79
18:10
KCHOL
171.8
6.414.277.037,00
% -2.55
18:10
EREGL
26.12
6.015.548.689,20
% -1.51
18:10
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Kartal, Antalya'da havalandı! Galibiyet böyle geldi

Kartal, Antalya'da havalandı! Galibiyet böyle geldi

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Milyonların maaş tablosu burada!

Milyonların maaş tablosu burada!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.