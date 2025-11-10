Borsa İstanbul Özeti 10 Kasım Pazartesi 2025 BIST Yorumları

BIST 30 Analizi

10 Kasım 2025 sabah saat 10:15 itibarıyla BIST 30 endeksi 11.897,58 seviyesinde işlem görmekte. Günlük değişim oranı %0,47 artış göstermektedir. Bu yükseliş, yatırımcıların piyasalardaki genel iyimserliğini yansıtmaktadır. BIST 30 endeksi, Türkiye’nin en büyük ve en likit 30 şirketini kapsamaktadır. Bu nedenle, olumlu gelişmeler piyasa dinamiklerinde önemli etki yaratmaktadır. Ayrıca, yatırımcıların, genel ekonomik göstergeleri de izlemeleri gerekmektedir.

BIST 50 Durumu

BIST 50 endeksi, 10 Kasım 2025 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 9.479,16 seviyesini gördü. Günü %0,48 artışla açtı. Endeksin bu performansı, yatırımcıların orta büyüklükteki şirketlere olan ilgisini artırabileceğini göstermektedir.

BIST 100 Gelişmeleri

10 Kasım 2025 tarihinde saat 10:15 itibarıyla BIST 100 endeksi, 10.974,29 puanla işlem görmekte. Günlük değişimi %0,46 olarak kaydedilmiştir. BIST 100, Türkiye borsa endeksleri arasında en kapsamlı olanıdır. Piyasa genel eğilimlerini yansıtma konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Bu endeksteki artış, yatırımcıların daha geniş fırsatlar aradığını göstermektedir. Ekonomik destekleyici faktörlerin etkisi de bu durumu etkilemektedir. BIST 100'ün performansı, yatırımcıların uzun vadeli yatırımlara odaklandığını ortaya koymaktadır.