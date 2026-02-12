FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul Özeti 12 Şubat Perşembe 2026 BIST Yorumları

12 Şubat 2026 tarihinde BIST 30 endeksi 15.170,20 puanda, günlük değişim %0,49 artışla yatırımcıların olumlu beklentilerini yansıtıyor. BIST 50'de 12.057,02 puan ile %0,45 artış gözlemleniyor. Yatırımcılar, makroekonomik faktörlere bağlı olarak bu yükseliş trendini değerlendiriyor. BIST 100 ise 13.795,00 puanda, günlük değişim oranı %0,05 ile stabil bir seyir izliyor. Piyasa dinamikleri, global etkilerle şekillenecektir.

Borsa İstanbul Özeti 12 Şubat Perşembe 2026 BIST Yorumları
Cansu Çamcı

BIST 30: Günlük Değişim ve Performans Analizi

12 Şubat 2026 tarihinde BIST 30 endeksi, 10:15 itibarıyla 15.170,20 puanda işlem görmekte. Günlük değişim oranı ise %0,49 artış göstermektedir. Bu artış, yatırımcıların endekse yönelik olumlu beklentilerini yansıtıyor. Piyasa genelinde güven artışı gözlemleniyor. Lider şirketlerden oluşan bu endeks, ekonomik verilerden etkileniyor. Sektörel gelişmeler de endekse olumlu yansıyor. Yatırımcılar için kazanç sağlama potansiyeli artmaktadır. Önümüzdeki günlerde makroekonomik faktörler önemli bir rol oynayacak. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar da dikkatle izlenmelidir.

BIST 50: Piyasa Dinamikleri ve Yükseliş Trendleri

Aynı gün, saat 10:15 itibarıyla BIST 50 endeksi 12.057,02 puan seviyesindedir. Günlük değişim %0,45 oranında bir artış göstermektedir. Endeks içindeki önemli şirketlerin performansı, genel piyasa trendine uyum sağlıyor. Yatırımcılar, bu olumlu durumu değerlendiriyor. Portföylerini çeşitlendirmek için istekli hale geliyorlar. Kazanç fırsatlarını artırma konusunda daha cesur hareket ediyorlar. BIST 50'nin gelecek günlerdeki seyri, piyasa gelişmelerine bağlı olarak şekillenecektir. Hem yerel hem de uluslararası faktörler etkili olacaktır.

BIST 100: Stabilizasyon ve Beklentiler

BIST 100 endeksi, 12 Şubat 2026 tarihindeki işlem gününde 10:15 itibarıyla 13.795,00 puanda yer almakta. Günlük değişim oranı %0,05 artış göstermektedir. Bu sınırlı artış, BIST 100'ün stabil bir seyir izlediğini gösteriyor. Piyasalardaki belirsizlikler, yatırımcıları temkinli davranmaya yönlendiriyor. Ekonomik verilerin etkisi göz önünde bulundurulmalı. Küçük artışlar, güven göstergesi olarak değerlendiriliyor. BIST 100 endeksinin gelecekteki hareketliliği, yatırımcıların risk iştahına bağlı olacaktır. Uluslararası ekonomik koşullar da bu durumu etkilemektedir.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O fabrikada maaşlar 95 bin TL oldu, işçiler bayram etti!O fabrikada maaşlar 95 bin TL oldu, işçiler bayram etti!
Yılın ilk Enflasyon Raporu açıklanıyorYılın ilk Enflasyon Raporu açıklanıyor

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
332.5
2.049.309.535,50
% 0.45
10:31
ASTOR
177.4
1.756.255.200,50
% 2.54
10:31
AKHAN
32.24
1.624.526.301,82
% 2.48
10:31
KCHOL
210.8
1.557.990.102,60
% 1.64
10:31
AKBNK
85.05
1.411.871.779,05
% 1.31
10:31
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Poyraz Karayel'de rol almışlardı! Kanbolat Görkem Arslan ile son mesajlaşmasını paylaştı

Poyraz Karayel'de rol almışlardı! Kanbolat Görkem Arslan ile son mesajlaşmasını paylaştı

İş İnsanı Ahmet Ahlatcı'ya yurt dışı çıkış yasağı

İş İnsanı Ahmet Ahlatcı'ya yurt dışı çıkış yasağı

İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı!

İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.