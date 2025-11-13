Borsa İstanbul Özeti 13 Kasım Perşembe 2025 BIST Yorumları

BIST 30 Analizi - 13 Kasım 2025

BIST 30 endeksi, 13 Kasım 2025 tarihinde saat 10:15’te 11.586,20 puan seviyesinden işlem görmekte. Günlük değişim oranı %0,37 artış göstermektedir. Piyasalardaki olumlu hava, büyük ölçekli şirketlerin performansına yansımaktadır. BIST 30, piyasanın genel performansını yansıtması açısından kritik bir gösterge. Güçlü şirketlerin yer aldığı bu endeks, yatırımcılar için önemli bir yol haritası sunmaktadır.

BIST 50 İncelemesi - 13 Kasım 2025

BIST 50 endeksi, 13 Kasım 2025 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 9.230,77 puan seviyesinde işlem görmekte. Günlük değişim oranı %0,34 olarak kaydedilmiştir. Bu hafif artış, piyasa katılımcılarının görünümünde olumlu bir değişikliği işaret ediyor. BIST 50, piyasanın dinamiklerini yansıtan önemli bir endeks olarak öne çıkmaktadır.

BIST 100 Durumu - 13 Kasım 2025

BIST 100 endeksi, 13 Kasım 2025 tarihinde saat 10:15’de 10.675,39 puan seviyesinde işlem görmekte. Günlük değişim oranı %0,32 olarak belirlenmiştir. Bu değer, hisse senetlerinin performansını dikkate almaktadır. Genel piyasa trendlerinin yönünü etkileyen önemli bir gösterge niteliğindedir. BIST 100, yatırımcılara çeşitlendirme imkanı sunmaktadır. Piyasa koşullarına bağlı alternatif yatırım stratejileri geliştirmek isteyenler için kritik bir referans noktasıdır.