Borsa İstanbul Özeti 13 Nisan Pazartesi 2026 BIST Yorumları

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 13 Nisan 2026 tarihindeki piyasa verileri ile dikkat çekiyor. BIST 30 endeksi 16.009,57 puanda işlem görmekte ve -1,11 puanlık bir azalma yaşanmaktadır. Benzer şekilde, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri de sırasıyla -1,17 ve -1,06 puanlık değişimlerle olumsuz bir tablo sergilemektedir.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

BIST 30 Analizi

13 Nisan 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla BIST 30 endeksi 16.009,57 puanda işlem görmektedir. Günlük değer değişimi -1,11 olarak kaydedilmiştir. Bu düşüş, piyasalardaki olumsuz hava ile yatırımcıların temkinli yaklaşımını göstermektedir. Küresel ekonomik gelişmeler, iç piyasa dinamikleri ve bunların etkileri önemlidir. BIST 30'un performansı, bu faktörlerden etkilenmektedir. Yatırımcılar, hisse senetlerindeki dalgalanmaları dikkatlice izlemektedir. Uzun vadeli yatırım stratejilerini yeniden gözden geçirmeleri gerekmektedir.

BIST 50 Değerlendirmesi

BIST 50 endeksi, 13 Nisan 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 12.529,87 puandan işlem görmektedir. Günlük değişim oranı -1,17 olarak belirlenmiştir. Bu durum, endeks içindeki bazı büyük şirketlerin hisselerine dayanmaktadır. Piyasa katılımcıları, belirsizlikleri dikkate alarak satış baskısı yaşamaktadır. Bu durum, BIST 50'nin performansını olumsuz etkilemektedir. Analistler, enflasyon verilerini izlemekte, merkez bankası politikalarının etkilerini değerlendirmektedir. Piyasalardaki yön belirleyici unsurları incelemektedirler.

BIST 100 Görünümü

Saat 10:15 itibarıyla BIST 100 endeksi 13.924,22 puanda işlem görmektedir. Günlük değişimi -1,06 olarak belirlenmiştir. BIST 100, Türkiye’nin geniş hisseler koleksiyonunu temsil etmektedir. Bu endeks, yatırımcıların risk algısını göstermektedir. Bugünkü olumsuz trend, sermaye akışları ve dış ticaret verilerinin etkisiyle oluşmuş olabilir. Ekonomik belirsizlikler, yatırım kararlarını şekillendirmektedir. Yatırımcıların dikkatli hareket etmesi önemlidir. Piyasa gelişmelerini yakından takip etmeleri gerekmektedir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
395.5
3.558.879.388,00
% -0.75
10:23
TUPRS
261
2.627.261.041,50
% 2.55
10:23
THYAO
316
2.521.280.311,50
% -2.24
10:23
SASA
2.6
1.836.973.787,44
% -0.76
10:23
AKBNK
76.1
1.616.798.435,30
% -2.93
10:23
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

