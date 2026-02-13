Borsa İstanbul Özeti 13 Şubat Cuma 2026 BIST Yorumları

BIST 30 Günlük Performansı

13 Şubat 2026 tarihi itibarıyla BIST 30 endeksi, 10:15 saatinde 15.702,24 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,11 olarak kaydedilmiştir. Bu artış, yatırımcıların piyasalara olan güveninin yükseldiğine işaret etmektedir. Büyük ölçekli şirketlerin performansını yansıtan bu endeks, yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken veriler, piyasa dinamiklerine yönelik önemli ipuçları sunmaktadır.

BIST 50 Günlük Performansı

13 Şubat 2026'da BIST 50 endeksi, 10:15 itibarıyla 12.460,67 seviyesine ulaşmıştır. Günlük değişim oranı %0,13 olarak görünmektedir. Bu artış, piyasa katılımcıları için umut verici bir durum yaratmaktadır. BIST 50, Türkiye'nin büyük ve orta ölçekli şirketlerini kapsar. Bu durum, geniş bir yatırım yelpazesi sunmaktadır. Yatırımcılar, endeksin yükseliş trendinin devam edip etmeyeceğini dikkatlice izlemelidir.

BIST 100 Günlük Performansı

13 Şubat 2026 tarihinde BIST 100 endeksi, 10:15'te 14.158,97 seviyesine gerilemiştir. Günlük değişim oranı % -0,15 olarak belirlenmiştir. Bu düşüş, piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin yatırımcı davranışlarını etkilediğine işaret etmektedir. BIST 100, Türkiye'nin en büyük şirketlerinin performansını ölçen önemli bir göstergedir. Yatırımcılar, stratejilerini dikkatlice değerlendirmelidir. Mevcut düşüş dikkatle izlenmeli ve olası fırsatlar için piyasanın nabzı tutulmalıdır.