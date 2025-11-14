FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 14 Kasım Cuma 2025 BIST Yorumları

Borsa İstanbul'da BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 14 Kasım 2025 tarihi itibarıyla negatif bir günlük değişim göstermektedir. BIST 30 endeksi 11.484,36 puana, BIST 50 endeksi 9.159,99 puana ve BIST 100 endeksi 10.604,89 puana gerilemiştir. Bu düşüş, yatırımcıların piyasa belirsizliklerine karşı temkinli yaklaşımını ve genel ekonomik konjonktürdeki endişeleri yansıtmaktadır. Yatırımcıların gelişmeleri dikkatle takip etmesi önemlidir.

Cansu Akalp

BIST 30 Üzerine Değerlendirme
14 Kasım 2025 tarihi itibarıyla BIST 30 endeksi 11.484,36 puan seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim -0.3 olarak kaydedilmiştir. Bu oran, yatırımcıların piyasa dinamiklerine karşı temkinli bir yaklaşım benimsediğini gösterir. BIST 30, en büyük şirketlerin hisselerini içermektedir. Bu nedenle piyasanın genel sağlığını ve yatırımcı güvenini yansıtan bir gösterge olarak dikkat çeker. Mevcut düşüş, global piyasalarda yaşanan belirsizliklerin etkisi olarak değerlendirilmektedir.

BIST 50 Üzerine Değerlendirme
BIST 50 endeksi 14 Kasım 2025 itibarıyla 9.159,99 puan seviyesindedir. Günlük değişim -0.29 olarak belirlenmiştir. Bu düşüş, yatırımcıların hisse senedi alım satım stratejilerini gözden geçirmesine yol açmaktadır. Ayrıca genel ekonomik duruma ilişkin endişelerin artmasına sebep olmaktadır. BIST 50, Borsa İstanbul'un geniş bir kesimini temsil eden önemli bir gösterge olmayı sürdürmektedir. Piyasalardaki dalgalanmalara karşı duyarlılığını korumaktadır.

BIST 100 Üzerine Değerlendirme
BIST 100 endeksi 14 Kasım 2025'te 10.604,89 puana gerilemiştir. Günlük değişim oranı -0.22 olarak kaydedilmiştir. Endeksin bu durumu, yatırımcıların genel ekonomik konjonktür ve siyasi gelişmelere dair belirsizlikler nedeniyle temkinli yaklaştığını göstermektedir. BIST 100, geniş bir yatırımcı tabanına hitap etmektedir. Türkiye ekonomisinin genel görünümünü temsil eden önemli bir gösterge olarak öne çıkmaktadır. Yatırımcıların piyasalardaki gelişmeleri dikkatle takip etmesi gerekmektedir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ECOGR
26.92
607.574.929,06
% 9.97
10:02
ALTNY
63.55
457.395.014,35
% 2.83
10:02
TEHOL
32.68
381.308.715,88
% -9.22
10:02
ASELS
176.3
300.327.501,80
% -0.84
10:02
THYAO
269.75
297.701.213,50
% -0.46
10:02
