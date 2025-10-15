FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul Özeti 15 Ekim Çarşamba 2025 BIST Yorumları

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 15 Ekim 2025 itibarıyla yatırımcılar için önemli göstergeler olmaya devam ediyor. BIST 30 endeksi 11.282,39 puanda, BIST 50 endeksi 8.969,82 puanda ve BIST 100 endeksi ise 10.357,17 puanda işlem görüyor. Günlük değişim oranları sırasıyla %0,45, %0,43 ve %0,4 olarak kaydedildi. Bu endeksler, piyasa dinamikleri ve makroekonomik verilerden etkileniyor.

Borsa İstanbul Özeti 15 Ekim Çarşamba 2025 BIST Yorumları

BIST 30 İncelemesi

15 Ekim 2025 tarihinde saat 10.15 itibarıyla BIST 30 endeksi 11.282,39 seviyesinde işlem görmekte. Günlük değişim oranı %0,45 olarak kaydedilmiş. Bu yüksek işlem hacmi ile öne çıkan endeks, Türkiye'nin en büyük 30 şirketini kapsamaktadır. Piyasa dinamiklerini ve yatırımcıların risk algısını yansıtan önemli bir gösterge olarak değerlendirilmektedir. Son günlerde yaşanan ekonomik gelişmeler, endeksin bu seviyelerde kalmasını sağlıyor. BIST 30'un performansı, birçok yatırımcı tarafından dikkatle izlenmektedir.

BIST 50 Üzerine Bir Değerlendirme

BIST 50 endeksi, 15 Ekim 2025 tarihinde saat 10.15 itibarıyla 8.969,82 puandan işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,43 seviyesindedir. Türkiye'nin en büyük 50 şirketini kapsayan bu endeks, makroekonomik verilerden etkilenmektedir. Uluslararası piyasalardaki gelişmeler de önemli bir rol oynamaktadır. Endeks, gün içindeki hareketliliği ile yatırımcılara alım-satım stratejileri geliştirmek açısından önemli bir referans sağlamaktadır.

BIST 100 Analizi

15 Ekim 2025 tarihi itibarıyla saat 10.15'te BIST 100 endeksi 10.357,17 seviyesinde yer almaktadır. Günlük değişim oranı %0,4 olarak görülmektedir. Türkiye'nin en büyük şirketlerinin yer aldığı BIST 100, borsa yatırımcıları için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Son dönemdeki ekonomik veriler ve sektörel gelişmeler, endeksin performansını olumlu şekilde etkilemektedir. BIST 100, geniş bir yelpazeye sahip olduğundan yatırımcılara çeşitlendirme imkanı sunmaktadır. Bu durum, risk iştahına göre farklı stratejiler geliştirmelerine olanak tanımaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan duyurdu! Hesaplara yatırılmaya başlandıBakan duyurdu! Hesaplara yatırılmaya başlandı
Emekli promosyon tutarları güncellendi!Emekli promosyon tutarları güncellendi!

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
304
668.997.985,75
% 0.66
10:04
EMKEL
47.66
363.903.207,38
% -9.99
10:04
ASELS
209.5
331.317.672,20
% -1.18
10:04
PEKGY
10.6
264.684.608,27
% 1.73
10:04
TEHOL
58.4
260.841.237,55
% 4.29
10:04
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.