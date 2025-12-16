Borsa İstanbul Özeti 16 Aralık Salı 2025 BIST Yorumları

BIST 30: Analiz ve Günlük Performans

16 Aralık 2025 tarihinde, BIST 30 saat 10:15'te 12.492,63 puana ulaşmıştır. Günlük değişim %0,12 olarak gerçekleşmiştir. BIST 30, en büyük ve likit şirketleri içermektedir. Bu nedenle, piyasa trendlerini yansıtan önemli bir gösterge konumundadır. Fiyat hareketleri, makroekonomik gelişmeler ve sektörel dinamikler tarafından belirlenecektir.

BIST 50: Piyasa Durumu ve Fiyat Gelişimi

BIST 50 endeksi, 16 Aralık 2025'te saat 10:15'te 9.978,35 puanda işlem görmüştür. Günlük değişim %0,11 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, orta ölçekli şirketlerde hareketliliği göstermektedir. BIST 50, piyasanın genel eğilimlerini izlemek için önemli bir araçtır. Fiyatların belirlenmesinde, uluslararası ekonomik gelişmeler ve iç piyasa dinamikleri etkili olacaktır.

BIST 100: Genel Görünüm ve Değişim Oranı

BIST 100 endeksi, 16 Aralık 2025'te saat 10:15'te 11.470,03 puana ulaşmıştır. Günlük değişim %0,12 olarak gerçekleşmiştir. Bu istikrarlı artış, piyasa genelinde pozitif bir hava yaratmıştır. BIST 100, Türkiye'deki tüm borsa şirketlerini kapsamaktadır. Ekonomik durumu geniş çapta yansıtan bir gösterge niteliğindedir. Enflasyon, döviz kurları ve küresel ekonomik trendler yatırımcıların dikkat etmesi gereken diğer faktörlerdir.