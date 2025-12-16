FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul Özeti 16 Aralık Salı 2025 BIST Yorumları

16 Aralık 2025 tarihinde BIST 30 endeksi 12.492,63 puana ulaşarak %0,12'lik bir günlük değişim gösterdi. BIST 50 endeksi 9.978,35 puanda, BIST 100 endeksi ise 11.470,03 puanda işlem gördü. Piyasa trendleri, küresel ve yerel ekonomik gelişmelerle şekilleniyor.

Borsa İstanbul Özeti 16 Aralık Salı 2025 BIST Yorumları

BIST 30: Analiz ve Günlük Performans

16 Aralık 2025 tarihinde, BIST 30 saat 10:15'te 12.492,63 puana ulaşmıştır. Günlük değişim %0,12 olarak gerçekleşmiştir. BIST 30, en büyük ve likit şirketleri içermektedir. Bu nedenle, piyasa trendlerini yansıtan önemli bir gösterge konumundadır. Fiyat hareketleri, makroekonomik gelişmeler ve sektörel dinamikler tarafından belirlenecektir.

BIST 50: Piyasa Durumu ve Fiyat Gelişimi

BIST 50 endeksi, 16 Aralık 2025'te saat 10:15'te 9.978,35 puanda işlem görmüştür. Günlük değişim %0,11 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, orta ölçekli şirketlerde hareketliliği göstermektedir. BIST 50, piyasanın genel eğilimlerini izlemek için önemli bir araçtır. Fiyatların belirlenmesinde, uluslararası ekonomik gelişmeler ve iç piyasa dinamikleri etkili olacaktır.

BIST 100: Genel Görünüm ve Değişim Oranı

BIST 100 endeksi, 16 Aralık 2025'te saat 10:15'te 11.470,03 puana ulaşmıştır. Günlük değişim %0,12 olarak gerçekleşmiştir. Bu istikrarlı artış, piyasa genelinde pozitif bir hava yaratmıştır. BIST 100, Türkiye'deki tüm borsa şirketlerini kapsamaktadır. Ekonomik durumu geniş çapta yansıtan bir gösterge niteliğindedir. Enflasyon, döviz kurları ve küresel ekonomik trendler yatırımcıların dikkat etmesi gereken diğer faktörlerdir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI BORSA | Borsada son durumCANLI BORSA | Borsada son durum
Konut satış rakamları belli oldu: En az sayı o ildeKonut satış rakamları belli oldu: En az sayı o ilde

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
275.25
872.225.668,00
% 0.36
10:12
KRDMD
27.88
840.393.322,48
% 2.5
10:12
EREGL
24.84
753.845.209,82
% -0.08
10:12
ISCTR
14.03
728.713.743,89
% -0.14
10:12
PGSUS
208.1
670.907.139,00
% 0.53
10:12
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.