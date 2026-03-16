Borsa İstanbul Özeti 16 Mart Pazartesi 2026 BIST Yorumları

16 Mart 2026 itibarıyla BIST 30 endeksi 14.915,42 seviyesinde günlük %0,31'lik bir artış göstermektedir. Bu durum, Türkiye'nin en büyük 30 şirketinin hisselerini kapsayan BIST 30'un piyasanın genel durumu üzerindeki etkisini vurgular. BIST 50 ise 11.750,35 seviyesine ulaşıp %0,30'luk artış kaydetmiştir. BIST 100 endeksi ise 13.119,91 seviyesinde %0,21’lik hafif bir artış sergilemektedir. Bu gelişmeler, yatırımcı güveninin arttığını ortaya koymaktadır.

BIST 30: Güncel Durum ve Analiz

16 Mart 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla BIST 30 endeksi 14.915,42 seviyesinde işlem görmektedir. Bu durum, günlük %0,31'lik bir artışı göstermektedir. BIST 30, Türkiye’nin en büyük 30 şirketinin hisselerini içermektedir. Bu nedenle, piyasanın genel durumu hakkında önemli bir gösterge teşkil etmektedir. Bugün gerçekleşen artış, olumlu şirket haberlerinin etkisiyle desteklenmektedir. Ayrıca, ekonomik veriler de yatırımcıların güvenini artırmaktadır.

BIST 50: Günlük Performans Analizi

Aynı tarihte, BIST 50 endeksi 11.750,35 seviyesine ulaşmıştır. Bu seviye, %0,30'luk bir artış kaydetmektedir. Saat 10:15 itibarıyla bu seviyeye ulaşılması, piyasa katılımcıları arasında pozitif bir hava oluşturmuştur. BIST 50, daha geniş bir piyasa yelpazesini yansıtmaktadır. Bu nedenle, genel ekonomik durum ve sektörel gelişmeler hakkında daha fazla bilgi sunmaktadır. Yatırımcıların olumlu beklentileri, borsa hisselerine olan talebin sürdüğünü göstermektedir.

BIST 100: Genel Görünüm ve Değişim

Son olarak, BIST 100 endeksi 16 Mart 2026 saat 10:15'te 13.119,91 seviyesindedir. Bu seviyede günlük %0,21’lik hafif bir artış gözlemlenmiştir. BIST 100, Türkiye'nin toplam piyasa değerinin önemli bir kısmını temsil eden en büyük 100 şirketin hisselerini içermektedir. Bu seviyedeki artış, piyasanın genel sağlığı açısından olumlu bir sinyal olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, yatırımcılar makroekonomik göstergelerdeki gelişmelere dikkat etmektedir. Borsada gözlemlenen bu pozitif hareket dikkatle izlenmektedir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
LXGYO
16.33
1.394.065.035,22
% -7.32
10:13
TUPRS
256.75
979.869.596,75
% 1.48
10:13
SASA
2.5
845.819.067,24
% 1.63
10:13
ASELS
326
769.432.793,50
% 1.16
10:13
THYAO
289.75
716.904.660,00
% -0.86
10:13
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

