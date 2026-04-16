Borsa İstanbul Özeti 16 Nisan Perşembe 2026 BIST Yorumları

BIST 30 endeksi, 16 Nisan 2026'da 16.478,20 seviyesine ulaşarak %0,68'lik artış gösterdi. Bu yükseliş, yatırımcıların piyasalara olan güvenini artırırken, büyük şirketlerin hisse senetlerine yönelik yoğun talep devam ediyor. Türkiye'nin önde gelen 30 şirketini içeren bu endeks, ekonomideki olumlu gelişmelerle birlikte pozitif bir performans sergiliyor. Piyasa dinamikleri dikkat çekici bir seyir izliyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

BIST 30 Üzerine Genel Değerlendirme

16 Nisan 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla BIST 30 endeksi 16.478,20 seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim %0,68 oranında bir artış göstermekte. Bu güçlü performans, yatırımcıların piyasalara güvenini artırıyor. Ayrıca büyük şirketlerin hisse senetlerine olan talep devam ediyor. Türkiye'nin önde gelen 30 şirketini kapsayan bu endeks, ekonomideki olumlu gelişmelerle birlikte pozitif bir seyir izliyor.

BIST 50 Performansı

BIST 50 endeksi, 16 Nisan 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 12.905,24 seviyesine ulaştı. Günlük değişimi %0,69 oranında artış sağlamakta. Bu performans, Türkiye’deki büyük ve önemli şirketlerin genel piyasa hareketleriyle uyumlu olduğunu gösteriyor. BIST 50, yatırımcılar için sıradan bir yatırım aracı olmanın ötesine geçiyor. Ayrıca büyüme potansiyeli taşıyan birçok sektörden hisse senedini barındırarak ilgi çekici bir portföy sunuyor.

BIST 100 Gözlemleri

16 Nisan 2026 tarihi itibarıyla saat 10:15'te BIST 100 endeksi 14.349,25 seviyesinde işlem görmekte. Günlük değişim %0,68 oranında bir artış göstermektedir. BIST 100, Türkiye'nin borsa endeksi olarak en geniş kapsamlı olanıdır. Bu endeks, farklı sektörlerden 100 büyük şirketin performansını yansıtır. Yatırımcılar için önemli bir gösterge sağlamaktadır. Günlük artış, yatırımcıların genel ekonomik beklentileri açısından olumlu bir bakış açısı sergilediğini gösteriyor. Piyasa dinamikleri, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ücretli çalışan istatistikleri yayımlandı!Ücretli çalışan istatistikleri yayımlandı!
Borsa yükselişle başladıBorsa yükselişle başladı

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SASA
3.16
5.946.679.503,46
% 5.69
10:21
THYAO
323.25
1.709.155.711,00
% 1.25
10:21
ASTOR
201.1
1.464.581.459,90
% 3.13
10:21
CWENE
36.56
1.233.116.707,32
% 6.65
10:21
AKBNK
79.75
1.178.145.709,30
% 1.08
10:21
En Çok Okunan Haberler
Okul saldırısında çarpıcı detay! Arkadaşlarına "Sizi öldüreceğim' demiş

Okul saldırısında çarpıcı detay! Arkadaşlarına "Sizi öldüreceğim' demiş

İnfial yaratan paylaşımlar! Emniyet güçleri harekete geçti

İnfial yaratan paylaşımlar! Emniyet güçleri harekete geçti

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yine orta sahadan attı! Bu sefer 35. saniyede...

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yine orta sahadan attı! Bu sefer 35. saniyede...

Test sonuçları pozitif çıkan ünlüler belli oldu! İşte o isimler...

Test sonuçları pozitif çıkan ünlüler belli oldu! İşte o isimler...

Ödül 2 milyon 400 bin liraydı: 63 kilo ile başladı, 70 kiloyla bitirdi

Ödül 2 milyon 400 bin liraydı: 63 kilo ile başladı, 70 kiloyla bitirdi

İslam Memiş'ten 'altın' açıklaması! "Yıl sonuna kadar..."

İslam Memiş'ten 'altın' açıklaması! "Yıl sonuna kadar..."

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

