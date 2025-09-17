Borsa İstanbul Özeti 17 Eylül Çarşamba 2025 BIST Yorumları

BIST 30 Piyasa Gözlemi

17 Eylül 2025 itibarıyla BIST 30 endeksi, açılışta 12.347,44 puan seviyesinde yer aldı. Yatırımcıların piyasa volatilitesinden etkilenip etkilenmeyeceği konusunda dikkatli olmaları gerekiyor.

BIST 50 Piyasa Durumu

BIST 50 endeksi, 17 Eylül 2025 tarihi itibarıyla açılışta 9.804,89 puanda. Ancak piyasa koşullarının sürekli gözlemlenmesi gerekiyor. Herhangi bir fiyat dalgalanması, yatırım stratejilerini etkileyebilir.

BIST 100 Piyasa Performansı Dikkatle İzleniyor

17 Eylül 2025'te BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,03 artışla 11.186,27 puandan başladı. Yatırımcılar, BIST 100'ün hangi yönü seçeceğini anlamak için piyasa analizlerini dikkatle takip ediyor. Yıllık değerlendirmeler ve ekonomideki genel trendler de önemli bir rol oynuyor. Bu endeks, ulusal ve uluslararası ekonomik faktörlerden etkilenmeye devam ediyor.