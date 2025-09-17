FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul Özeti 17 Eylül Çarşamba 2025 BIST Yorumları

Borsa İstanbul Özeti 17 Eylül Çarşamba 2025 BIST Yorumları

Borsa İstanbul Özeti 17 Eylül Çarşamba 2025 BIST Yorumları

BIST 30 Piyasa Gözlemi

17 Eylül 2025 itibarıyla BIST 30 endeksi, açılışta 12.347,44 puan seviyesinde yer aldı. Yatırımcıların piyasa volatilitesinden etkilenip etkilenmeyeceği konusunda dikkatli olmaları gerekiyor.

BIST 50 Piyasa Durumu

BIST 50 endeksi, 17 Eylül 2025 tarihi itibarıyla açılışta 9.804,89 puanda. Ancak piyasa koşullarının sürekli gözlemlenmesi gerekiyor. Herhangi bir fiyat dalgalanması, yatırım stratejilerini etkileyebilir.

BIST 100 Piyasa Performansı Dikkatle İzleniyor

17 Eylül 2025'te BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,03 artışla 11.186,27 puandan başladı. Yatırımcılar, BIST 100'ün hangi yönü seçeceğini anlamak için piyasa analizlerini dikkatle takip ediyor. Yıllık değerlendirmeler ve ekonomideki genel trendler de önemli bir rol oynuyor. Bu endeks, ulusal ve uluslararası ekonomik faktörlerden etkilenmeye devam ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Şimşek'ten yıl sonu enflasyon tahmini!Bakan Şimşek'ten yıl sonu enflasyon tahmini!
Euroda yeni rekor! En yüksek seviyeyi gördüEuroda yeni rekor! En yüksek seviyeyi gördü

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
324.25
2.829.354.766,00
% -0.84
10:30
ASTOR
112.7
1.598.473.751,50
% -4.97
10:30
SASA
4.07
1.452.869.521,67
% 0.99
10:30
ISCTR
14.92
1.321.571.551,51
% -0.07
10:30
KRDMD
28.4
1.249.067.432,68
% 2.82
10:30
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.