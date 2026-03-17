Borsa İstanbul Özeti 17 Mart Salı 2026 BIST Yorumları

BIST 30 Analizi

17 Mart 2026 tarihinde, BIST 30 endeksi saat 10:15'te 14.795,31 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim %0,59 olarak kaydedilmiştir. BIST 30, Türkiye’nin en büyük 30 şirketinin yer aldığı bir endekstir. Piyasa değeri ağırlıklı bir yapıdadır. Bu endeks, yatırımcıların dikkatini çekmektedir.

BIST 50 Değerlendirmesi

BIST 50 endeksi, 17 Mart 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 11.658,98 puandan işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,55 olarak belirlenmiştir. BIST 50, Türkiye’nin en büyük 50 şirketinin yer aldığı bir yapıdadır. Bu endeks geniş bir yatırımcı kitlesine hitap etmektedir. Artan günlük değişim oranı, yatırımcıların piyasalardaki hareketliliğe ilgisine dair işaretler vermektedir.

BIST 100 Durumu

17 Mart 2026 tarihinde BIST 100 endeksi saat 10.15 itibarıyla 13.008,29 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,4 olarak kaydedilmiştir. BIST 100, Türkiye'deki en büyük 100 şirketin temsilcisidir. Bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Ekonomik verilerin genel görünümü ve şirketlerin performansı BIST 100'ün ivme kazanmasını mümkün kılabilir.