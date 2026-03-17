Borsa İstanbul Özeti 17 Mart Salı 2026 BIST Yorumları

17 Mart 2026 tarihi itibarıyla BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, Türk borsa piyasasında önemli hareketler sergilemektedir. BIST 30 endeksi %0,59 artışla 14.795,31 seviyesine ulaşmıştır. BIST 50 endeksi ise %0,55 değer kazanarak 11.658,98 puana çıkmıştır. BIST 100'deki %0,4'lük artış da, genel piyasa atmosferine dair işaretler vermektedir.

Borsa İstanbul Özeti 17 Mart Salı 2026 BIST Yorumları

BIST 30 Analizi

17 Mart 2026 tarihinde, BIST 30 endeksi saat 10:15'te 14.795,31 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim %0,59 olarak kaydedilmiştir. BIST 30, Türkiye’nin en büyük 30 şirketinin yer aldığı bir endekstir. Piyasa değeri ağırlıklı bir yapıdadır. Bu endeks, yatırımcıların dikkatini çekmektedir.

BIST 50 Değerlendirmesi

BIST 50 endeksi, 17 Mart 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 11.658,98 puandan işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,55 olarak belirlenmiştir. BIST 50, Türkiye’nin en büyük 50 şirketinin yer aldığı bir yapıdadır. Bu endeks geniş bir yatırımcı kitlesine hitap etmektedir. Artan günlük değişim oranı, yatırımcıların piyasalardaki hareketliliğe ilgisine dair işaretler vermektedir.

BIST 100 Durumu

17 Mart 2026 tarihinde BIST 100 endeksi saat 10.15 itibarıyla 13.008,29 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,4 olarak kaydedilmiştir. BIST 100, Türkiye'deki en büyük 100 şirketin temsilcisidir. Bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Ekonomik verilerin genel görünümü ve şirketlerin performansı BIST 100'ün ivme kazanmasını mümkün kılabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TCMB açıkladı: Konut ve kirada rakamlar belli olduTCMB açıkladı: Konut ve kirada rakamlar belli oldu
Borsada bugünkü işlemlerin takası 23 Mart'ta yapılacakBorsada bugünkü işlemlerin takası 23 Mart'ta yapılacak

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
MCARD
121.8
3.106.168.729,80
% 4.1
10:51
AKBNK
74.55
2.251.204.839,40
% 2.54
10:51
KTLEV
60.65
1.825.221.209,35
% -0.08
10:51
THYAO
293.5
1.522.382.239,00
% 1.21
10:51
ISCTR
14.38
1.489.217.796,19
% 1.91
10:51
En Çok Okunan Haberler
Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

Savaşla ilgili tarih verdiler: "En az..."

Savaşla ilgili tarih verdiler: "En az..."

Galatasaray'a İngiltere'den kötü haber! Efsaneler 17'lik harika çocuğa çıldırdı: "Aslan'a karşı kesin 11 oynamalı..."

Galatasaray'a İngiltere'den kötü haber! Efsaneler 17'lik harika çocuğa çıldırdı: "Aslan'a karşı kesin 11 oynamalı..."

3 yıl sonra geri döndü! 24 saatte servet kazandı

3 yıl sonra geri döndü! 24 saatte servet kazandı

İşte çeyrek altın fiyatı: 16 Mart altın fiyatları

İşte çeyrek altın fiyatı: 16 Mart altın fiyatları

Çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

