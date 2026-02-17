Borsa İstanbul Özeti 17 Şubat Salı 2026 BIST Yorumları

17 Şubat 2026 sabahı, BIST 30 endeksi 10:15'te 15.769,53 puan seviyesinden işlem görmektedir. Günlük değişim % -0,37 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, yatırımcıların genel ekonomik koşullar hakkında belirsizlikler yaşadığını göstermektedir. Analistler, endeksin mevcut seviyelerdeki hareketinin kısa vadede sürebileceğini öngörmektedir.

BIST 50 endeksi, aynı saat diliminde 12.545,80 puanda işlem görmektedir. Günlük değişim % -0,24 olarak belirlenmiştir. BIST 50, önemli şirketleri barındırdığından dalgalanmalara duyarlıdır. Bu nedenle, gün içindeki değişimlerin ve yatırımcı davranışlarının etkileri dikkatle izlenmelidir.

BIST 100 endeksi, 17 Şubat 2026 tarihinde saat 10:15'te 14.303,06 puana gerilemiştir. Günlük değişim % -0,25'tir. BIST 100, Türkiye'nin en büyük ve en likit şirketlerini kapsar. Piyasa performansının önemli bir göstergesi olma özelliğine sahiptir. Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve şirket bilançolarındaki gelişmeler, bu endeks üzerinde etkili olmaktadır. Yatırımcılar, piyasa sinyallerini dikkatle takip etmelidir.