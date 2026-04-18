Borsa İstanbul Özeti 18 Nisan Cumartesi 2026 BIST Yorumları

BIST 30 Analizi

18 Nisan 2026 itibarıyla BIST 30 endeksi, 10:15 saatinde 16.723,23 seviyesinde işlem görmektedir. Bugünkü işlem gününde %2,74 oranında bir artış kaydedilmiştir. Bu yükseliş, yatırımcıların olumlu beklentilerini yansıtmaktadır. Piyasalardaki genel iyimserlik de bu durumu desteklemektedir. Özellikle hisse senetlerindeki güçlü alım baskısı, endeksin yukarı yönlü hareketine katkı sağlamaktadır. BIST 30, kârlı yatırımlar için önemli bir gösterge olmaya devam etmektedir.

BIST 50 İncelemesi

BIST 50 endeksi, 18 Nisan 2026 tarihinde 10:15 itibarıyla 13.107,93 değerine ulaşmıştır. Günlük değişim oranı %2,72 olarak kaydedilmiştir. Bu performans, büyük ölçekli ve likit şirketlerin güçlü durumunu göstermektedir. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, BIST 50’nin yönünü etkilemektedir. Yerel ekonomik veriler de aynı şekilde önemli bir rol oynamaktadır. Yatırımcıların risk algısındaki değişiklikler, endeksin değerini değiştirebilmektedir. Kısa vadeli fırsatlar arayan yatırımcılar için dikkat çekici bir ortam oluşmaktadır.

BIST 100 Durumu

BIST 100 endeksi, 18 Nisan 2026 günü saat 10:15 itibarıyla 14.587,93 değerindedir. Günlük değişim oranı %2,72 olarak gerçekleşmiştir. BIST 100, Türkiye'nin en büyük 100 şirketinin performansını yansıtmaktadır. Bu endeks, yatırımcılara geniş bir bakış açısı sunar. Bugünkü yükseliş, piyasalardaki olumlu beklentileri yansıtmaktadır. Çeşitli sektörlerden gelen güçlü ekonomik veriler, endeksin artışını desteklemektedir. Yatırımcılar, bu ortamı dikkatlice değerlendirmelidir. Portföy çeşitlendirmesi için fırsatlar sunmaktadır.