FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul Özeti 18 Nisan Cumartesi 2026 BIST Yorumları

18 Nisan 2026 itibarıyla BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, yatırımcıların dikkatini çekiyor. BIST 30 endeksi %2,74 artışla 16.723,23 seviyesine ulaşırken, BIST 50 de %2,72 ile 13.107,93 değerine ulaştı. BIST 100, Türkiye'nin en büyük şirketlerini temsil ederek 14.587,93 seviyesini gördü. Yükseliş, piyasalardaki olumlu beklentiler ve güçlü ekonomik verilerle şekilleniyor. Yatırımcılar, bu dönemi fırsat olarak değerlendirmeli.

Cansu Çamcı

BIST 30 Analizi

18 Nisan 2026 itibarıyla BIST 30 endeksi, 10:15 saatinde 16.723,23 seviyesinde işlem görmektedir. Bugünkü işlem gününde %2,74 oranında bir artış kaydedilmiştir. Bu yükseliş, yatırımcıların olumlu beklentilerini yansıtmaktadır. Piyasalardaki genel iyimserlik de bu durumu desteklemektedir. Özellikle hisse senetlerindeki güçlü alım baskısı, endeksin yukarı yönlü hareketine katkı sağlamaktadır. BIST 30, kârlı yatırımlar için önemli bir gösterge olmaya devam etmektedir.

BIST 50 İncelemesi

BIST 50 endeksi, 18 Nisan 2026 tarihinde 10:15 itibarıyla 13.107,93 değerine ulaşmıştır. Günlük değişim oranı %2,72 olarak kaydedilmiştir. Bu performans, büyük ölçekli ve likit şirketlerin güçlü durumunu göstermektedir. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, BIST 50’nin yönünü etkilemektedir. Yerel ekonomik veriler de aynı şekilde önemli bir rol oynamaktadır. Yatırımcıların risk algısındaki değişiklikler, endeksin değerini değiştirebilmektedir. Kısa vadeli fırsatlar arayan yatırımcılar için dikkat çekici bir ortam oluşmaktadır.

BIST 100 Durumu

BIST 100 endeksi, 18 Nisan 2026 günü saat 10:15 itibarıyla 14.587,93 değerindedir. Günlük değişim oranı %2,72 olarak gerçekleşmiştir. BIST 100, Türkiye'nin en büyük 100 şirketinin performansını yansıtmaktadır. Bu endeks, yatırımcılara geniş bir bakış açısı sunar. Bugünkü yükseliş, piyasalardaki olumlu beklentileri yansıtmaktadır. Çeşitli sektörlerden gelen güçlü ekonomik veriler, endeksin artışını desteklemektedir. Yatırımcılar, bu ortamı dikkatlice değerlendirmelidir. Portföy çeşitlendirmesi için fırsatlar sunmaktadır.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
329
35.570.677.074,25
% 3.7
18:10
SASA
3.14
34.031.655.623,96
% 2.61
18:10
YKBNK
39.3
15.254.096.576,50
% 4.86
18:10
ISCTR
15.11
14.631.400.961,20
% 4.64
18:10
AKBNK
83.55
13.834.492.749,80
% 6.98
18:10
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.