Borsa İstanbul Özeti 18 Şubat Çarşamba 2026 BIST Yorumları

BIST 30, 18 Şubat 2026 tarihi itibarıyla 15.658,16 seviyesine ulaşarak %0,27 artış gösterdi. Bu durumu, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin hisse senetlerinin değer kazanması destekliyor. BIST 50 endeksi ise %0,22’lik artışıyla orta ölçekli şirketlerin önemini belirgin hale getiriyor. BIST 100’de oluşan %0,24'lük artış, Türkiye borsa piyasasının sağlamlığını ortaya koymakta. Yatırımcılar, bu dinamik gelişmeleri takip ediyor.

BIST 30: Türkiye'nin Öncü Şirketlerinin Performansı
18 Şubat 2026 tarihi itibarıyla BIST 30 endeksi, saat 10:15'te 15.658,16 seviyesinden işlem görmekteydi. Günlük bazda %0,27'lik bir artış gerçekleşmiştir. Bu artış, endeksin büyük ve likit şirketlerinin hisse senetlerinin değer kazandığını göstermektedir. Güncel gelişmeler ve ekonomideki göstergeler takip edilmektedir.

BIST 50: Orta Ölçekli Şirketlerin Trendleri
BIST 50 endeksi, 18 Şubat 2026'da saat 10:15'te 12.443,95 puandan işlem görmeye başlamıştır. Günlük bazda %0,22’lik bir artış göstermiştir. Bu performans, orta ölçekli şirketlerin piyasa içindeki önemini ortaya koymaktadır.

BIST 100: Genel Piyasa Göstergesi
BIST 100 endeksi, 18 Şubat 2026'da saat 10:15'te 14.260,82 seviyesine ulaşmıştır. Günlük %0,24'lük bir artış sergilemiştir. Bu değer, Türkiye’nin borsa piyasası ve yatırımcılar hakkında bilgi vermektedir. BIST 100, farklı sektörlerden gelen şirketleri kapsar. Ekonomik durumu kapsamlı bir şekilde yansıtmaktadır. Yatırımcıların piyasa trendlerini takip etmesine yardımcı olmaktadır.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
347.75
342.930.932,00
% 0.8
10:00
ASTOR
178.1
295.014.888,90
% 1.31
10:00
EREGL
29.46
224.958.705,18
% 1.24
10:00
SASA
2.61
183.608.562,89
% -1.14
10:00
ISCTR
17.62
169.798.345,18
% 0.51
10:00
