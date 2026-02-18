Borsa İstanbul Özeti 18 Şubat Çarşamba 2026 BIST Yorumları

BIST 30: Türkiye'nin Öncü Şirketlerinin Performansı

18 Şubat 2026 tarihi itibarıyla BIST 30 endeksi, saat 10:15'te 15.658,16 seviyesinden işlem görmekteydi. Günlük bazda %0,27'lik bir artış gerçekleşmiştir. Bu artış, endeksin büyük ve likit şirketlerinin hisse senetlerinin değer kazandığını göstermektedir. Güncel gelişmeler ve ekonomideki göstergeler takip edilmektedir.

BIST 50: Orta Ölçekli Şirketlerin Trendleri

BIST 50 endeksi, 18 Şubat 2026'da saat 10:15'te 12.443,95 puandan işlem görmeye başlamıştır. Günlük bazda %0,22’lik bir artış göstermiştir. Bu performans, orta ölçekli şirketlerin piyasa içindeki önemini ortaya koymaktadır.

BIST 100: Genel Piyasa Göstergesi

BIST 100 endeksi, 18 Şubat 2026'da saat 10:15'te 14.260,82 seviyesine ulaşmıştır. Günlük %0,24'lük bir artış sergilemiştir. Bu değer, Türkiye’nin borsa piyasası ve yatırımcılar hakkında bilgi vermektedir. BIST 100, farklı sektörlerden gelen şirketleri kapsar. Ekonomik durumu kapsamlı bir şekilde yansıtmaktadır. Yatırımcıların piyasa trendlerini takip etmesine yardımcı olmaktadır.