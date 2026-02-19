FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 19 Şubat Perşembe 2026 BIST Yorumları

19 Şubat 2026 tarihinde BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri işlem görmekte. BIST 30 endeksi 15.811,64 puana ulaşarak %0,67 artış gösterdi. BIST 50 endeksi ise %0,62 yükselerek 12.538,76 puanda. BIST 100 endeksi de %0,56’lık değişimle 14.340,28 puanda işlemde. Ekonomik verilerin olumlu seyri ve şirket kârlılıkları yatırımcıların güvenini artırıyor. Piyasa dalgalanmalarına dikkat etmek ise önemli.

Borsa İstanbul Özeti 19 Şubat Perşembe 2026 BIST Yorumları
Cansu Çamcı

BIST 30 Değerlendirmesi

19 Şubat 2026 itibarıyla BIST 30 endeksi, 10:15'te 15.811,64 puana ulaştı. Bu, önceki güne göre %0,67'lik bir artış. Yükseliş, yatırımcılar arasında iyimserlik oluşturdu. Ekonomik verilerin olumlu seyrinin etkili olduğu gözlemleniyor. Şirketlerin mali performansları, piyasa beklentileri endeksi destekliyor. Yatırımcılar, endeksin gelecekteki yönünü takip etmeli. Dalgalanmaların getireceği fırsatlara dikkat etmekte fayda var.

BIST 50 Performansı

19 Şubat 2026'da saat 10:15'te BIST 50 endeksi, 12.538,76 puanla işlemde. Günlük değişimi %0,62 olarak kaydedildi. Bu artış, piyasa yatırımcılarının olumlu beklentilerini gösteriyor. Önde gelen şirketlerin hisse senetlerindeki hareketlilik, endeksi yukarıda tutuyor. Sanayi ve hizmet sektöründeki büyüme sinyalleri yatırımcı güvenini artırıyor. Endeksin daha üst seviyelere tırmanmasına olanak sağlıyor.

BIST 100 Analizi

BIST 100 endeksi, 19 Şubat 2026'da saat 10:15 itibarıyla 14.340,28 puanda işlemde. Günlük değişimi %0,56 olarak gerçekleşti. Endeksin yükselişi, yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini artırdı. Türkiye ekonomisine dair olumlu bir hava hissediliyor. Şirket kârlılıkları artıyor, sürdürülebilir büyüme beklentileri var. Ancak yatırımcılar, piyasa koşullarını yakından izlemeli. Mevcut trendlerin devam edip etmeyeceğini değerlendirmek önemli.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
318.5
3.443.520.413,75
% 2.66
10:13
THYAO
326.25
2.392.803.836,25
% -0.61
10:13
ISCTR
17.34
1.965.569.398,95
% -1.14
10:13
YKBNK
42.04
1.438.389.594,18
% -2.64
10:13
AKBNK
88.9
1.203.008.189,70
% -1.77
10:13
