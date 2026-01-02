FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul Özeti 2 Ocak Cuma 2026 BIST Yorumları

2 Ocak 2026 tarihi itibarıyla BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endekslerinde hafif artışlar gözlemlenmiştir. BIST 30, 12.269,72 puana çıkarak %0,38 oranında yükselmiştir. BIST 50, 9.806,13 puana ulaşarak %0,37 artış göstermiştir. BIST 100 ise 11.296,52 puana çıkarak %0,31 oranında değer kazanmıştır. Bankacılık, sanayi, teknoloji ve enerji sektörlerindeki hareketlilik yatırımcı güvenini artırmıştır.

Borsa İstanbul Özeti 2 Ocak Cuma 2026 BIST Yorumları
Ezgi Sivritepe

BIST 30
2 Ocak 2026 günü saat 10:15’te BIST 30 endeksi 12.269,72 puan seviyesindedir. Günlük bazda %0,38 oranında artış kaydetmiştir. Yeni yılın ilk işlem gününde yatırımcıların olumlu beklentileri dikkat çekmektedir. Endeksin yukarı yönlü hareketi de önem taşımaktadır. Bankacılık ve sanayi sektörü hisseleri, BIST 30'un yükselişine katkı sağlamaktadır. Piyasalardaki olumlu hava, yatırımcı güvenini artırmıştır. Orta ve uzun vadeli stratejilerde yönelim sinyalleri görünmektedir.

BIST 50
BIST 50 endeksi aynı gün saat 10:15’te 9.806,13 puan seviyesindedir. Günlük değişim %0,37 olarak gerçekleşmiştir. Piyasalardaki artış, dış ticaretteki olumlu gelişmelerle desteklenmektedir. İç tüketimdeki iyileşme de bu duruma katkı sağlamaktadır. Yatırımcılar, yeni yılın ekonomik göstergeleri ışığında temkinli bir yaklaşım sergilemektedir. BIST 50’nin performansı, teknoloji ve enerji sektörlerinde yoğunlaşan alım işlemleriyle şekillenmektedir.

BIST 100
BIST 100 endeksi, 2 Ocak 2026 tarihi itibarıyla saat 10:15’te 11.296,52 puan seviyesindedir. Günlük %0,31 oranında bir artış göstermektedir. Piyasa oyuncuları risk iştahındaki artışla alım fırsatlarını değerlendirmeye başlamıştır. Yılın ilk günlerindeki pozitif eğilim, yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Ekonomik aktivitede beklenen ivmeyi desteklemektedir. BIST 100'deki yükseliş, yerli makroekonomik iyileşmelerle birleşmektedir. Global piyasalardaki olumlu hava, yatırımcıların umutlarını canlı tutmaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çinli BYD, ABD'li Tesla'yı tahtından indirecek!Çinli BYD, ABD'li Tesla'yı tahtından indirecek!
CANLI BORSA | İşte borsada son durumCANLI BORSA | İşte borsada son durum

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
PEKGY
12.87
1.422.338.760,36
% 2.14
10:30
TRALT
41.5
1.048.031.176,82
% 1.27
10:30
THYAO
270.25
1.038.149.100,50
% 0.65
10:30
AKBNK
70.8
1.016.625.196,25
% 1.43
10:30
KCHOL
170.6
902.797.789,90
% 1.07
10:30
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem oldu

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem oldu

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.