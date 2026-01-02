Borsa İstanbul Özeti 2 Ocak Cuma 2026 BIST Yorumları

BIST 30

2 Ocak 2026 günü saat 10:15’te BIST 30 endeksi 12.269,72 puan seviyesindedir. Günlük bazda %0,38 oranında artış kaydetmiştir. Yeni yılın ilk işlem gününde yatırımcıların olumlu beklentileri dikkat çekmektedir. Endeksin yukarı yönlü hareketi de önem taşımaktadır. Bankacılık ve sanayi sektörü hisseleri, BIST 30'un yükselişine katkı sağlamaktadır. Piyasalardaki olumlu hava, yatırımcı güvenini artırmıştır. Orta ve uzun vadeli stratejilerde yönelim sinyalleri görünmektedir.

BIST 50

BIST 50 endeksi aynı gün saat 10:15’te 9.806,13 puan seviyesindedir. Günlük değişim %0,37 olarak gerçekleşmiştir. Piyasalardaki artış, dış ticaretteki olumlu gelişmelerle desteklenmektedir. İç tüketimdeki iyileşme de bu duruma katkı sağlamaktadır. Yatırımcılar, yeni yılın ekonomik göstergeleri ışığında temkinli bir yaklaşım sergilemektedir. BIST 50’nin performansı, teknoloji ve enerji sektörlerinde yoğunlaşan alım işlemleriyle şekillenmektedir.

BIST 100

BIST 100 endeksi, 2 Ocak 2026 tarihi itibarıyla saat 10:15’te 11.296,52 puan seviyesindedir. Günlük %0,31 oranında bir artış göstermektedir. Piyasa oyuncuları risk iştahındaki artışla alım fırsatlarını değerlendirmeye başlamıştır. Yılın ilk günlerindeki pozitif eğilim, yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Ekonomik aktivitede beklenen ivmeyi desteklemektedir. BIST 100'deki yükseliş, yerli makroekonomik iyileşmelerle birleşmektedir. Global piyasalardaki olumlu hava, yatırımcıların umutlarını canlı tutmaktadır.