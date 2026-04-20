FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul Özeti 20 Nisan Pazartesi 2026 BIST Yorumları

20 Nisan 2026'da BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endekslerinde düşüşler gözlemleniyor. BIST 30 endeksi %0,85, BIST 50 ise %0,86 oranında azalma kaydediyor. Yatırımcılar, enflasyon ve faiz artışları karşısında belirsizlik hissi yaşıyor. Piyasa koşulları, teknoloji ve finans sektöründeki hisselerle birlikte olumsuz etkileniyor. Ekonomik verilerin durumu, endekslerin performansını belirleyen önemli bir faktör olmaya devam ediyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

BIST 30 Analizi
20 Nisan 2026'da BIST 30 endeksi, 10:15'te 16.580,95 seviyesinde işlem görüyor. Endeks, günlük %0,85'lik bir düşüş kaydediyor. Bu durum, yatırımcılar arasında belirsizlik yaratıyor. Piyasa koşulları, zorluklar içeriyor. Yılın ilk çeyreğindeki dalgalanmalar, BIST 30'un performansına olumsuz yansıdı. Piyasa katılımcıları, enflasyon ve faiz artışlarını dikkatle izliyor.

BIST 50 Performansı
BIST 50 endeksi, 20 Nisan 2026'da saat 10:15 itibarıyla 12.995,04 seviyesinde işlem görüyor. Yaşanan %0,86'lık günlük düşüş, birçok yatırımcının kar satışlarını artırmasına neden oldu. Özellikle teknoloji ve finans sektörlerindeki hisselerde düşüşler gözlemleniyor. Bu durum, yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkiliyor. BIST 50'nin performansı, ekonomik göstergelerle global piyasa dalgalanmaları tarafından şekilleniyor.

BIST 100 Değerlendirmesi
20 Nisan 2026'da BIST 100 endeksi, saat 10:15'te 14.462,37 seviyesinde işlem görmekte. Günlük değişim %0,86'lık bir düşüş gösteriyor. Bu düşüş, yatırımcıların belirsizlikler karşısında temkinli davranışlarını ortaya koyuyor. BIST 100'ün performansı, enerji ve sanayi hisselerindeki kapanışlarla etkileniyor. Ekonomik verilerin belirginleşmesi, BIST 100 için kritik bir faktör olabilir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SASA
3.16
3.682.946.946,38
% 0.64
10:33
THYAO
323.25
3.523.202.566,75
% -1.75
10:33
TUPRS
257.5
2.544.713.681,00
% 1.78
10:33
ASTOR
198.5
2.288.403.916,10
% 0.92
10:33
ASELS
412.5
2.215.603.638,50
% -0.36
10:33
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.