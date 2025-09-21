Borsa İstanbul Özeti 21 Eylül Pazar 2025 BIST Yorumları

BIST 30

21 Eylül 2025 tarihinde saat 10:15 itibarıyla BIST 30 endeksi 12.494,19 seviyesinde işlem görüyor. Bu, günlük bazda %2,85 oranında bir artış anlamına geliyor. Son günlerdeki gelişmeler yatırımcıların piyasa beklentilerini etkiledi. Bu durum, BIST 30'un olumlu bir seyir izlemesine katkı sağladı. Yükseliş, özellikle bankacılık ve sanayi sektöründe gözlemlenen hisselerin performansıyla destekleniyor. Yatırımcılar, endeksin gelecekteki seyrini belirleyecek temel etkenlere dikkat ediyor.

BIST 50

BIST 50 endeksi, 21 Eylül 2025 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 9.920,71 değerinde işlem görmekte. Günlük değişim oranı ise %2,58 olarak kaydedilmektedir. Bu artış, yatırımcıların bu endekse olan ilgisini artırıyor. Piyasalardaki genel güven ortamının da güçlendiğini gösteriyor. İleriye dönük beklentilerin olumlu olması, şirket hisselerinin güçlü performanslarıyla da destekleniyor. Hisselerin güçlü performansları, BIST 50'nin yükselişini destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

BIST 100

BIST 100, 21 Eylül 2025 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 11.294,48 seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %2,23 olarak kaydedilmiştir. Bu değer, yatırımcılar arasında genel bir iyimserliği ortaya koyuyor. Piyasa dinamikleri ve ekonomik göstergelerin bu noktada önemli bir rolü var. Hisse senedi piyasasındaki olumlu gelişmeler, yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekiyor. BIST 100'ün yükseliş trendinin sürdürülebilir olup olmayacağı üzerine tartışmalar devam ediyor.