FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul Özeti 21 Eylül Pazar 2025 BIST Yorumları

Borsa İstanbul Özeti 21 Eylül Pazar 2025 BIST Yorumları

Borsa İstanbul Özeti 21 Eylül Pazar 2025 BIST Yorumları

BIST 30
21 Eylül 2025 tarihinde saat 10:15 itibarıyla BIST 30 endeksi 12.494,19 seviyesinde işlem görüyor. Bu, günlük bazda %2,85 oranında bir artış anlamına geliyor. Son günlerdeki gelişmeler yatırımcıların piyasa beklentilerini etkiledi. Bu durum, BIST 30'un olumlu bir seyir izlemesine katkı sağladı. Yükseliş, özellikle bankacılık ve sanayi sektöründe gözlemlenen hisselerin performansıyla destekleniyor. Yatırımcılar, endeksin gelecekteki seyrini belirleyecek temel etkenlere dikkat ediyor.

BIST 50
BIST 50 endeksi, 21 Eylül 2025 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 9.920,71 değerinde işlem görmekte. Günlük değişim oranı ise %2,58 olarak kaydedilmektedir. Bu artış, yatırımcıların bu endekse olan ilgisini artırıyor. Piyasalardaki genel güven ortamının da güçlendiğini gösteriyor. İleriye dönük beklentilerin olumlu olması, şirket hisselerinin güçlü performanslarıyla da destekleniyor. Hisselerin güçlü performansları, BIST 50'nin yükselişini destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

BIST 100
BIST 100, 21 Eylül 2025 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 11.294,48 seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %2,23 olarak kaydedilmiştir. Bu değer, yatırımcılar arasında genel bir iyimserliği ortaya koyuyor. Piyasa dinamikleri ve ekonomik göstergelerin bu noktada önemli bir rolü var. Hisse senedi piyasasındaki olumlu gelişmeler, yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekiyor. BIST 100'ün yükseliş trendinin sürdürülebilir olup olmayacağı üzerine tartışmalar devam ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sokak trafiğe kapandı! Polisten destek istendi, onlar da ezilme tehlikesi geçirdiSokak trafiğe kapandı! Polisten destek istendi, onlar da ezilme tehlikesi geçirdi
Yargıtay'dan emsal karar! Tüm kiracıları ilgilendiriyorYargıtay'dan emsal karar! Tüm kiracıları ilgilendiriyor

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
319.75
13.960.980.709,75
% 0.63
18:10
AKBNK
66.65
11.094.245.866,60
% 2.46
18:10
ISCTR
15.07
10.009.996.430,34
% 4.29
18:10
SASA
4.07
9.575.581.498,26
% 0.99
18:10
YKBNK
34.68
9.147.943.392,72
% 3.46
18:10
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.