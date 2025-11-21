Borsa İstanbul Özeti 21 Kasım Cuma 2025 BIST yorumları

BIST 30 Performansı ve Günlük Değişim Analizi

BIST 30, 21 Kasım 2025 tarihinde 11.885,43 puan seviyesindeydi. Saat 10:15'te -0.46 oranında bir değer kaybı yaşandı. Bu düşüş, piyasalardaki belirsizlikleri yansıtıyor. Yatırımcılar temkinli bir yaklaşım sergiliyor. BIST 30 içindeki büyük şirketlerin performansı, genel piyasa görünümünü etkiliyor. Bu durum, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

BIST 50 Günlük Veri ve Trend Analizi

BIST 50, 21 Kasım 2025 tarihinde 9.471,84 puan seviyesine geriledi. Saat 10:15 itibarıyla -0.45 oranında günlük bir değişim kaydedildi. Bu durum, yatırımcılar arasında hafif bir karamsarlık oluşturdu. BIST 50, ekonomik verilerle uluslararası piyasalardaki hareketlerden etkilenmektedir. Endeksin bu durumu, yatırımcıların karar süreçlerinde dikkate alması gereken önemli bir faktördür.

BIST 100 Değeri ve Piyasa Algısı

BIST 100 endeksi, 21 Kasım 2025 tarihinde 10.936,69 puanda işlem görmekteydi. Saat 10:15 itibarıyla günlük değişim % -0.39 olarak kaydedildi. Bu değer kaybı, piyasalardaki belirsizliklerin etkisiyle oluşmuş olabilir. BIST 100, Türkiye'nin en büyük ve en likit şirketlerini kapsar. Bu nedenle, ekonomik kritik göstergeleri takip eden yatırımcılar için önemli bir referans noktasıdır.