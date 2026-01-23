FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul Özeti 23 Ocak Cuma 2026 BIST Yorumları

23 Ocak 2026 itibarıyla BIST 30, 14.123,59 puan ile işlem görmektedir. Günlük değişim yüzde 0,64 olarak kaydedilmiştir. BIST 30, Türkiye’nin en büyük şirketlerini içermekte ve ekonominin makro verilerinden etkilenmektedir. BIST 50 ise 11.245,18 puana ulaşmış, günlük değişim yüzde 0,63 olmuştur. Yatırımcılar için BIST 100 de önemli bir gösterge olup, 12.930,90 puanda işlem görmektedir. BIST endeksleri, yatırım stratejilerine yön vermeye devam etmektedir.

Borsa İstanbul Özeti 23 Ocak Cuma 2026 BIST Yorumları
Ezgi Sivritepe

BIST 30 endeksi, 23 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 10:15 saatinde 14.123,59 puan ile işlem görmektedir. Son günlerde yaşanan dalgalanmalar dikkat çekiyor. BIST 30, günlük değişimi yüzde 0,64 oranında gerçekleşmiştir. Bu endeks, Türkiye’nin en büyük ve likit şirketlerini içermektedir. Ekonomideki makroekonomik veriler de etkili rol oynamaktadır. Şirket bilançolarındaki gelişmeler de BIST 30'un seyrini etkiliyor. Yatırımcılar için BIST 30, önemli bir gösterge olmaya devam etmektedir.

BIST 50 endeksi, 23 Ocak 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 11.245,18 puan seviyesine ulaşmıştır. Günlük değişim oranı yüzde 0,63 olarak kaydedilmiştir. Bu endeks, Türkiye ekonomisinin dinamiklerini özetleyen önemli bir parametredir. BIST 50, piyasa değerine göre en büyük 50 şirketi içermektedir. Bu nedenle ekonomik görünüm hakkında sağlam bir fikir sağlıyor. Yatırımcılar için stratejik kararlar alırken referans noktası olmayı sürdürmektedir.

BIST 100 endeksi, aynı tarihte 10:15'te 12.930,90 puan ile işlem görmektedir. Günlük değişimi yüzde 0,62 seviyesinde gerçekleşmiştir. Türkiye’nin tüm borsa kısmının genel performansını yansıtmaktadır. Bu yüzden yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. BIST 100, ekonomi ve piyasa dinamiklerine dair geniş bir perspektif sunmaktadır. Yatırımcıların risk yönetimi stratejilerinde kritik bir rol oynamaktadır. Global piyasalardaki gelişmeler, BIST 100 üzerinde etkili olmaya devam etmektedir.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fiyatlar 23 bin eurodan başlıyor! Üniversiteye kolay geçiş de mümkünFiyatlar 23 bin eurodan başlıyor! Üniversiteye kolay geçiş de mümkün
İstanbul ve Kırklareli için doğal gaz hamlesi! Kamulaştırılıyorİstanbul ve Kırklareli için doğal gaz hamlesi! Kamulaştırılıyor

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
303.5
3.552.216.026,25
% 1.51
10:22
ASELS
303.5
2.589.078.941,50
% 1.08
10:22
ISCTR
15.01
2.178.723.104,52
% 2.32
10:22
ASTOR
155.9
1.788.013.406,90
% 1.23
10:22
AKBNK
79
1.302.730.174,65
% 1.54
10:22
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık görevden alındı!

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık görevden alındı!

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Hakkında yakalama kararı olan ünlü modelden yeni hamle

Hakkında yakalama kararı olan ünlü modelden yeni hamle

Altından yeni rekor: 7 bin TL'yi aştı

Altından yeni rekor: 7 bin TL'yi aştı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.