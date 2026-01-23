Borsa İstanbul Özeti 23 Ocak Cuma 2026 BIST Yorumları

BIST 30 endeksi, 23 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 10:15 saatinde 14.123,59 puan ile işlem görmektedir. Son günlerde yaşanan dalgalanmalar dikkat çekiyor. BIST 30, günlük değişimi yüzde 0,64 oranında gerçekleşmiştir. Bu endeks, Türkiye’nin en büyük ve likit şirketlerini içermektedir. Ekonomideki makroekonomik veriler de etkili rol oynamaktadır. Şirket bilançolarındaki gelişmeler de BIST 30'un seyrini etkiliyor. Yatırımcılar için BIST 30, önemli bir gösterge olmaya devam etmektedir.

BIST 50 endeksi, 23 Ocak 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 11.245,18 puan seviyesine ulaşmıştır. Günlük değişim oranı yüzde 0,63 olarak kaydedilmiştir. Bu endeks, Türkiye ekonomisinin dinamiklerini özetleyen önemli bir parametredir. BIST 50, piyasa değerine göre en büyük 50 şirketi içermektedir. Bu nedenle ekonomik görünüm hakkında sağlam bir fikir sağlıyor. Yatırımcılar için stratejik kararlar alırken referans noktası olmayı sürdürmektedir.

BIST 100 endeksi, aynı tarihte 10:15'te 12.930,90 puan ile işlem görmektedir. Günlük değişimi yüzde 0,62 seviyesinde gerçekleşmiştir. Türkiye’nin tüm borsa kısmının genel performansını yansıtmaktadır. Bu yüzden yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. BIST 100, ekonomi ve piyasa dinamiklerine dair geniş bir perspektif sunmaktadır. Yatırımcıların risk yönetimi stratejilerinde kritik bir rol oynamaktadır. Global piyasalardaki gelişmeler, BIST 100 üzerinde etkili olmaya devam etmektedir.