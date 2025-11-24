Borsa İstanbul Özeti 24 Kasım Pazartesi 2025 BIST Yorumları

BIST 30 Üzerine Değerlendirme



BIST 30 endeksi, 24 Kasım 2025 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 11.829,51 puanda işlem görmektedir. Endeks, gün içinde hafif bir gerileme kaydetmiştir. Günlük değişim oranı -0.3 olarak belirlenmiştir. Bu düşüş, piyasalardaki belirsizliklerden kaynaklanıyor olabilir. Makroekonomik gelişmeler de yatırımcıların temkinli davranmasına yol açmaktadır. BIST 30, Türkiye'nin en büyük ve likit 30 şirketini kapsamaktadır. Bu nedenle, böyle bir hareketlilik genel piyasa trendleri hakkında önemli ipuçları sunmaktadır.

BIST 50 Üzerine Değerlendirme



BIST 50 endeksi, 24 Kasım 2025 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 9.432,86 puan seviyesinde işlem görmektedir. Endeksin günlük değişimi ise -0.26 olarak kaydedilmiştir. Dünya borsalarındaki dalgalanmalar, BIST 50'nin performansını etkilemiştir. Yerel ekonomik faktörler de bu duruma katkıda bulunmuştur. Yatırımcıların hisse senedi seçimi konusunda daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Bu durum, piyasalardaki belirsizlikleri artırmaktadır.

BIST 100 Üzerine Değerlendirme



BIST 100 endeksi, 24 Kasım 2025 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 10.894,74 puandan işlem görmektedir. Gün içerisindeki değişimi -0.26 olarak gerçekleşmiştir. BIST 100, Türkiye'nin en geniş kapsamlı borsa endeksidir. Bu nedenle, piyasaların genel durumu hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Düşüş trendi, yüksek performans gösteren bazı şirketlerde gözlemlenen kar realizasyonlarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, yatırımcı psikolojisindeki değişimler de etkili olmaktadır. Bu durum, kısa vadeli dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini göstermektedir.