Borsa İstanbul Özeti 25 Mart Çarşamba 2026 BIST Yorumları

BIST 30 Günlük Durumu ve Genel Görünüm

25 Mart 2026 itibarıyla BIST 30 endeksi, 14.871,58 puan seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %0,76 olarak kaydedildi. Bu artış, yatırımcılar arasında genel bir iyimserlik gösteriyor. Büyük şirketlerin performansları, endeksin hareketine etki ediyor. Ekonomik verilerin seyri de endeksi destekliyor.

BIST 50 Günlük Durumu ve Genel Görünüm

Gün başında BIST 50 endeksi 11.724,68 puan ile işlem görüyor. %0,78'lik bir artış sergiliyor. Bu yükseliş, piyasa değeri yüksek şirketlerin finansal raporları ile destekleniyor. Yatırımcıların dikkati, BIST 50'deki büyük firmaların performansına odaklanmış durumda. Piyasa dinamikleri ile döviz kurlarındaki dalgalanmalar, bu endeksi etkiliyor. Bu durum, yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor.

BIST 100 Günlük Durumu ve Genel Görünüm

BIST 100 endeksi, 25 Mart 2026 tarihinde 13.029,32 puandan işlem görmekte. Önceki güne göre %0,77 oranında bir artış sergiliyor. Bu hareketlilik, Türkiye'nin ekonomik verilerindeki iyileşmeler ile bağlantılı. Endeksin genel görünümündeki atmosfer yakından takip ediliyor.