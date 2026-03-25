Kapat
Borsa İstanbul Özeti 25 Mart Çarşamba 2026 BIST Yorumları

BIST 30, 25 Mart 2026 tarihinde 14.871,58 puanla %0,76 artış gösterdi. Bu performans, büyük şirketlerin olumlu etkisiyle yatırımcılarda iyimserlik yarattı. Öte yandan, BIST 50 endeksi 11.724,68 puana ulaştı ve %0,78 artış kaydetti. BIST 100 endeksi ise 13.029,32 puanda %0,77 yükselişle Türkiye'nin ekonomik dinamiklerine bağlı olarak olumlu bir görünüm sergiliyor.

BIST 30 Günlük Durumu ve Genel Görünüm

25 Mart 2026 itibarıyla BIST 30 endeksi, 14.871,58 puan seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %0,76 olarak kaydedildi. Bu artış, yatırımcılar arasında genel bir iyimserlik gösteriyor. Büyük şirketlerin performansları, endeksin hareketine etki ediyor. Ekonomik verilerin seyri de endeksi destekliyor.

BIST 50 Günlük Durumu ve Genel Görünüm

Gün başında BIST 50 endeksi 11.724,68 puan ile işlem görüyor. %0,78'lik bir artış sergiliyor. Bu yükseliş, piyasa değeri yüksek şirketlerin finansal raporları ile destekleniyor. Yatırımcıların dikkati, BIST 50'deki büyük firmaların performansına odaklanmış durumda. Piyasa dinamikleri ile döviz kurlarındaki dalgalanmalar, bu endeksi etkiliyor. Bu durum, yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor.

BIST 100 Günlük Durumu ve Genel Görünüm

BIST 100 endeksi, 25 Mart 2026 tarihinde 13.029,32 puandan işlem görmekte. Önceki güne göre %0,77 oranında bir artış sergiliyor. Bu hareketlilik, Türkiye'nin ekonomik verilerindeki iyileşmeler ile bağlantılı. Endeksin genel görünümündeki atmosfer yakından takip ediliyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
294.75
2.385.505.445,25
% 1.29
10:28
ASTOR
197.9
1.820.753.619,10
% 3.18
10:28
PEKGY
14.69
1.538.116.922,90
% 3.45
10:28
ASELS
346.5
1.484.186.398,75
% -1.56
10:28
TUPRS
256.25
1.357.055.598,50
% -1.06
10:28
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

