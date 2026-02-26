FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 26 Şubat Perşembe 2026 BIST Yorumları

26 Şubat 2026 tarihi itibarıyla BIST 30, 15.449,59 puandan %0,07 artışla işlem görmekte. BIST 50, 12.241,96 puanla %0,08 yükselirken, BIST 100 ise 13.772,14 puanda %0,27 düşüş kaydetti. Bu endeksler, Türkiye'nin önemli şirketlerini temsil ediyor. Yatırımcıların güveni ve piyasa dinamikleri, endekslerin performansını etkileyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Küresel ekonomik koşullar, sektörel iyileşmeler dikkate alınmalı.

Cansu Çamcı

BIST 30 Analizi

26 Şubat 2026 tarihinde BIST 30 endeksi, 10:15 itibarıyla 15.449,59 puanda işlem görmekte. Önceki güne göre %0,07 artış göstermiştir. Türkiye’nin en büyük ve likit 30 hisse senedini içeren bu endeks, yatırımcılar açısından önemli bir gösterge. Gün içinde yaşanan bu hafif yükseliş, piyasa dinamiklerinin istikrarlı bir seyir izlediğini gösteriyor. Ayrıca yatırımcıların güveninin sürdüğünü de ortaya koyuyor. Küresel ekonomik koşullar ve yerel veriler, BIST 30’un performansını etkileyen unsurlar arasında yer almakta.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi, 26 Şubat 2026 tarihinde 10:15 itibarıyla 12.241,96 puandan işlem görüyor. Bu, önceki güne göre %0,08’lik bir artış demek. BIST 50, en yüksek piyasa değerine sahip 50 şirketin performansını yansıttığı için ekonominin sağlığı hakkında önemli ipuçları sunar. Günlük hafif bir artışla birlikte, yatırımcıların dikkatinin bu endekse yöneldiği gözlemleniyor. Ayrıca piyasalarda belirli bir iyimserliğin hakim olduğu dikkat çekiyor. Ekonomik verilerin güçlenmesi ile sektörel iyileşmeler, BIST 50’nin performansında etkili faktörler.

BIST 100 Analizi

BIST 100 endeksi, 26 Şubat 2026 tarihinde 10:15’te 13.772,14 puanda bulunmakta. Önceki güne göre %0,27’lik bir düşüş sergilemektedir. Bu düşüş, yatırımcıların dikkatle takip ettiği global piyasa şartlarından etkilenmiş olabilir. BIST 100, Türkiye’nin en büyük 100 şirketinin performansını gösterdiği için önemli bir gösterge. Düşüşe rağmen, yatırımcıların uzun vadeli stratejilerine devam etmesi gözlemleniyor. Bu durum, potansiyel olarak piyasaların yakın gelecekte yeniden güçlenebileceğine işaret etmektedir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ATATR
18.34
2.080.347.848,96
% 1.78
10:33
ASTOR
183.5
1.756.950.889,60
% -3.93
10:33
THYAO
306
1.510.397.133,00
% -0.33
10:33
ASELS
306
1.335.200.653,50
% -0.08
10:33
SASA
2.41
1.128.727.874,70
% 1.69
10:33
