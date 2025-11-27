Borsa İstanbul Özeti 27 Kasım Perşembe 2025 BIST Yorumları

BIST 30

27 Kasım 2025 tarihinde BIST 30 endeksi, saat 10:15 itibarıyla 11.980,63 seviyesindeydi. Günlük değişimi %0,59 oranında artış gösterdi. Bu gelişme, yatırımcıların piyasa beklentileri konusunda iyimser olduğu bir dönemde gerçekleşti. BIST 30, Türkiye’nin en büyük ve en likit şirketlerini temsil eder. Endeksin yükselmesi, genel ekonomi için olumlu sinyaller vermektedir. Yatırımcılar, güvenli limanlar arayışında bu endeksin performansını dikkatlice izlemektedir.

BIST 50

BIST 50 endeksi, 27 Kasım 2025 tarihinde saat 10:15’te 9.553,64 seviyesine ulaştı. Günlük değişim %0,6'lık bir artış kaydetti. Yükseliş, piyasa katılımcılarının hisse senetlerine olan ilgisinin arttığını gösteriyor. Türkiye’nin ekonomik dinamikleri bu durumu olumlu etkiliyor. BIST 50, Türkiye’nin önde gelen 50 hisse senedini barındırdığı için önemli bir gösterge oluşturuyor. İyi gelen ekonomik veriler ve şirket bilançoları, bu artışı destekleyen nitelikler arasında yer alıyor.

BIST 100

BIST 100 endeksi, 27 Kasım 2025 tarihi itibarıyla saat 10:15’te 10.973,54 puan seviyesinde bulunuyordu. Günlük değişim %0,54 oranında bir artış yaşadı. Bu durum, borsa yatırımcılarının piyasa koşullarına olan güvenlerinin devam ettiğini göstermektedir. Türkiye'deki işletmelerin performansları da bu durumu destekliyor. BIST 100, Türkiye’nin borsa piyasasının genel yönünü belirleyen bir gösterge niteliğindedir. Bu sıçrama, piyasada olumlu bir hava yaratıyor. Türkiye ekonomisinin çeşitli sektörlerinde sağlanan iyileşmeler, BIST 100 endeksindeki bu pozitif ivmeyi desteklemektedir.