Borsa İstanbul Özeti 27 Ocak Salı 2026 BIST Yorumları

27 Ocak 2026 itibarıyla BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri sırasıyla 14.514,04, 11.565,52 ve 13.221,62 puan seviyelerinde işlem görmektedir. BIST 30 %0.48, BIST 50 %0.42, BIST 100 ise %0.34 oranında artış göstermiştir. Bu artış, yatırımcıların piyasa beklentilerine duyduğu güveni yansıtmaktadır. Küresel ve yerel ekonomik gelişmelerin her üç endeksi etkilemesi beklenmektedir.

Cansu Akalp

BIST 30 Analizi
27 Ocak 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla BIST 30 endeksi 14.514,04 puan seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim %0.48 oranında artış göstermiştir. Bu olumlu performans, yatırımcıların piyasa beklentileriyle ilgili güvenin arttığını göstermektedir. Öne çıkan sektörlere ek olarak, endeksin yükselişini sürdürebilmesi için küresel piyasalardaki gelişmeler önemli olacaktır. Yerel ekonomik faktörlerin de dikkatle takip edilmesi gerekmektedir.

BIST 50 Analizi
BIST 50 endeksi aynı tarih ve saatte 11.565,52 puan seviyesinde yer almaktadır. Günlük değişimi %0.42 artış göstererek dikkat çekmektedir. Yatırımcıların stratejileri bu yükselişin sürdürülebilirliği konusunda odaklanmaktadır. Endeks güçlü şirketlerden aldığı destekle fırsatlar yaratmaktadır. Yatırımcıların BIST 50'nin seyrini etkileyen ekonomik göstergelere odaklanması önemlidir.

BIST 100 Analizi
BIST 100 endeksi 27 Ocak 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 13.221,62 puan seviyesine ulaşmıştır. Bu süreçte %0.34 oranında bir artış kaydedilmiştir. Geniş bir yelpazede yer alan hisse senetlerinin etkisiyle hareket etmektedir. Bu durum yatırımcıların genel ekonomik koşullara olan güvenini yansıtmaktadır. Hızla değişen piyasa koşulları ve uluslararası gelişmeler, performansın sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahiptir. Yatırımcıların dikkatli ve bilinçli adımlar atması önerilmektedir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
330.25
3.666.425.966,25
% 2.17
10:18
THYAO
300.75
1.782.008.688,75
% 0.5
10:18
YKBNK
38.28
987.488.155,98
% 0.16
10:18
TRALT
53.85
964.822.192,10
% -0.09
10:18
KCHOL
199.7
947.964.784,20
% 0.4
10:18
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

