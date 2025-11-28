Borsa İstanbul Özeti 28 Kasım Cuma 2025 BIST yorumları

BIST 30

28 Kasım 2025 tarihinde BIST 30 endeksi 11.925,71 seviyesinden işlem görmektedir. Saat 10:15 itibarıyla endeks, önceki güne göre %0,13'lük bir düşüş kaydetmiştir. BIST 30, Türkiye'nin en büyük 30 şirketinin hisselerinden oluşmaktadır. Bu endeks, yatırımcılar için önemli bir gösterge olarak değerlendirilmektedir. Son günlerde piyasalardaki belirsizlikler ve ekonomik veriler, endeksin yönünü etkiliyor. Dalgalanmalar, bu faktörler arasında yer alıyor.

BIST 50

BIST 50 endeksi, 28 Kasım 2025 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 9.512,38 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişimi ise %0,12’lik bir düşüşle kendini göstermektedir. Bu endeks, Türkiye'nin en büyük 50 şirketinin hisselerini içermektedir. Yatırımcılara geniş bir çeşitlilik sunmaktadır. Mevcut piyasa koşulları, endeksin performansını doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer almaktadır. Global ekonomik gelişmeler de önemli bir rol oynamaktadır.

BIST 100

BIST 100 endeksi, 28 Kasım 2025 tarihinde saat 10:15'te 10.928,31 seviyesinde bulunmaktadır. Günlük değişim oranı %0,16’lık bir azalma göstermektedir. Bu endeks, Türkiye’nin önde gelen 100 şirketinin hisselerini barındırmaktadır. Piyasanın genel durumu hakkında kapsamlı bir bakış sunmaktadır. Ekonomik veriler ve dış piyasalardaki hareketlilik, endeksin yönelimlerini etkiliyor. Yatırımcıların dikkatini çeken unsurlar arasında yer almaktadır.