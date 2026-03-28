Borsa İstanbul Özeti 28 Mart Cumartesi 2026 BIST Yorumları

28 Mart 2026 tarihi itibarıyla BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endekslerinde hafif düşüşler gözlemlenmiştir. BIST 30 endeksi 14.453,69 puan, BIST 50 endeksi 11.386,02 puan ve BIST 100 endeksi 12.698,19 puanda işlem görmektedir. Yatırımcıların dikkatli olması gereken bir dönem yaşanmaktadır. Küresel ekonomik gelişmeler ve şirket performansları, piyasalardaki dalgalanmalar ve yatırım stratejileri açısından önem arz etmektedir.

Cansu Çamcı

BIST 30

28 Mart 2026 tarihinde, BIST 30 endeksi saat 10:15 itibarıyla 14.453,69 puana ulaşmıştır. Bugünkü günlük değişim -0.19 olarak kaydedilmiştir. Bu hafif düşüş, kar satışlarının artmış olabileceğine işaret ediyor. Piyasanın genel görünümünde belirsizlikler artmaktadır. Yatırımcıların dikkatli olması gereken bir dönem söz konusudur. Küresel ekonomik gelişmeler, endeksteki hareketler üzerinde etkili olabilir.

BIST 50

BIST 50 endeksi, 28 Mart 2026 tarihinde saat 10:15'te 11.386,02 puandan işlem görmektedir. Günlük değişim oranı -0.32 olarak belirlenmiştir. Piyasalardaki bu düşüş, yatırımcılar için fırsatlar doğurabilir. Ekonomik veriler ve şirket performansları dikkatle izlenmelidir. Bu tür dalgalanmalar, orta ve uzun vadeli yatırım stratejileri açısından önem taşır.

BIST 100

28 Mart 2026'da saat 10:15 itibarıyla, BIST 100 endeksi 12.698,19 puanda işlem görmektedir. Güncel değişim -0.23 olarak kaydedilmiştir. Bu düşüş, borsadaki genel havayı yansıtmaktadır. Yatırımcıların, alım-satım fırsatlarını değerlendirirken dikkatli olması gerekir. Endeksin genel eğilimi ve makroekonomik faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Piyasalardaki dalgalanmalara temkinli yaklaşmak, uzun vadeli getiri hedefleri için stratejik bir adım olabilir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TUPRS
240.5
19.577.056.744,40
% 0.12
18:10
THYAO
294
8.832.279.043,75
% 0.17
18:10
ASTOR
205.9
7.867.214.510,30
% 1.33
18:10
ISCTR
13.18
6.278.005.470,08
% 0
18:10
KCHOL
192.6
5.420.994.968,20
% 1.74
18:10
İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı

İzzet Ulvi Yönter duyurdu! MHP'deki görevinden istifa etti

Torreira canlı yayında duyurdu! Avrupa'daki son kulübünü açıkladı...

Gözaltına alınan Güzide Duran'ın ifadesi ortaya çıktı

Rusya'dan yeni savaş yasağı! Altından sonra şimdi de... 1 Nisan'da başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BlackRock Başkanı Laurence Fink ile bir araya geldi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

