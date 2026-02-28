FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 28 Şubat Cumartesi 2026 BIST Yorumları

BIST 30 endeksi 15.483,66 puanda işlem görerek günlük değişimde -0,66 değer kaybetti. Yatırımcılar, piyasa koşullarındaki belirsizlikler nedeniyle temkinli davranıyor. BIST 50 endeksi ise 12.239,27 puanda, -0,87 değişim gösterdi. BIST 100 endeksi 13.717,81 puanda -1,16 değer kaybı yaşadı. Düşüşler, ekonomik verilere ve dış ticaret dengesine bağlı olarak ortaya çıkıyor. Yatırımcılar, stratejilerini gözden geçirmeli.

Cansu Çamcı

BIST 30 Günlük Değişim ve Piyasa Performansı
BIST 30 endeksi, 15.483,66 puandan işlem görüyor. Günlük değişimi -0,66 olarak kaydedildi. Genel piyasa koşulları yatırımcıları temkinli olmaya itiyor. Portföylerin gözden geçirilmesi önemli hale geldi. Endeksteki düşüş, küresel ekonomik belirsizliklerden kaynaklanıyor. İç pazardaki gelişmeler de etkili. Borsa oyuncuları alım-satım stratejilerini gözden geçiriyor. Daha temkinli olmaları gerekiyor.

BIST 50 Piyasa Durumu
BIST 50 endeksi, 12.239,27 puan seviyesinde işlem görmekte. Günlük değişim -0,87 olarak belirtildi. Bu düşüş, daralan piyasa koşullarının sonucudur. Dış ticaret dengesindeki baskılar da önemli bir faktördür. Endeksin performansı büyük ölçekli şirketlerden etkileniyor. Yatırımcı güven endeksleri üzerinde de etkili faktörler var.

BIST 100 Genel Değerlendirme
BIST 100 endeksi, 13.717,81 puan seviyesinde seyrediyor. Günlük değişim -1,16 olarak gerçekleşti. Bu düşüş, piyasalardaki dalgalanmaları gösteriyor. Yatırımcılar kısa vadeli riskleri göz önünde bulunduruyor. Endeksteki düşüş, ekonomik verilere yanıt olarak ortaya çıkıyor. Yatırımcılar dikkatli analizler yapmalıdır. Piyasalardaki volatilite ile başa çıkmak için yeni stratejiler geliştirmek önem kazanıyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
322
23.442.149.896,25
% 3.54
18:10
THYAO
307.5
18.746.575.366,25
% -1.28
18:10
ISCTR
16.91
11.861.274.001,77
% -1.69
18:10
AKBNK
90.15
10.455.198.161,50
% -1.69
18:10
ASTOR
188
8.926.275.077,80
% 1.62
18:10
