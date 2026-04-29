FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Dul ve yetim aylığında İsa Karakaş 'ince çizgi'yi açıkladı

Dul ve yetimin SGK emeklilik maaşı ile ilgili detaylar pek çok kişi tarafından merak ediliyor. SGK'nın yalnızca sigortalılara değil, ölümleri halinde dul ve yetimleri de gözettiğini vurgulayan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, dikkat edilmesi gereken "ince çizgileri" aktardı.

Hande Dağ
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Ölen sigortalı ya da emeklilerin geride kalan dul eş ve yetim çocuklarının aylıklarıyla ilgili detayları SGK Başuzmanı İsa Karakaş anlattı.

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında, Karakaş, "hak sahipleri dul ve yetimlerin kulağına küpe olması gereken ince çizgileri" aktardı.

DUL EŞİN ALDIĞI AYLIK

Eşini kaybedenin aldığı aylıktaki detaya vurgu yapan Karakaş, yeniden evlilik durumunda eski eşten gelen aylığın kesildiğine işaret etti. Ancak evliliğin vefat ya da boşanma ile sonlanması halinde, dul eşin yine SGK'dan hakkını talep edebileceğini, eski dul maaşının yeniden bağlanabileceğini belirtti. İkinci eşin de vefatı durumunda ikinci maaştan en yüksek olanının seçilebileceğini aktardı. 'Hileli boşanma' konusuna da dikkat çeken Karakaş, kağıt üzerinde boşanıp gizlice aynı hanede yaşamanın SGK'nın gözünden kaçmayacağını vurgulayarak tespiti durumunda o güne kadar alınan meblağlarla ilgili uyarıda bulundu.

ERKEK ÇOCUKLARIN DURUMU

Erkek çocuklar için "rüştüne erişene veya ekmeğini eline alana kadar" vurgusu yapan Karakaş, maaşın 18 yaşında, lisede ise 20, üniversitede ise 25 yaşında kesildiğini aktardı. Tahsilini yarıda bırakanın ya da mezun olanın aylığının o ay kesildiğine dikkat çekti. Bir işte çalışmaya başlayan ya da kendi maaşını alan erkek çocuğun aylığına son verildiğini belirtti. Diğer yandan erkek çocuk evlense bile yaş ve tahsil şartlarını taşıması halinde aylığının devam edeceğini kaydetti.

KIZ ÇOCUKLARIN DURUMU

Kız çocukları için şartların biraz daha farklı olduğunu belirten Karakaş, kız çocuğun bir işe girmesi ya da evlenmesi halinde aylığının kesildiğini, boşanması ya da dul kalması halinde ise babasından/annesinden kalan aylığa yeniden ulaşacağını vurguladı. "İki yıl bekleme şartı"na da işaret eden Karakaş "Evlenme ikramiyesi (çeyiz yardımı) alanlar, iki yıl dolmadan boşanırlarsa maaşın bağlanması için bu sürenin dolmasını beklerler" dedi. Öte yandan tercih hakkını da aktaran Karakaş, hem babadan hem vefat eden eşten hak doğması halinde yüksek olanın tercih edilebileceğini belirtti.

MALUL EVLATLARIN ÖZEL DURUMU

"Çalışma gücünü %60 ve üzerinde kaybeden "malul" evlatlar, devletin en hassas olduğu gruptur" diyen Karakaş, kontrol muayenelerini aksatmamanın önemli olduğuna işaret ederek süresinde yapılmayan muayenenin maaşın kesilmesine sebep olabileceğini vurguladı. Diğer yandan Karakaş "Sağlık kurulu "çalışabilir" kararı verirse aylık nihayete erer" ifadelerini kullandı. Malul çocukların evlenseler dahi şartları taşıdıkları müddetçe aylıklarının devam edeceğini aktardı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Anahtar Kelimeler:
sgk Dul Yetim Aylığı dul İsa Karakaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.