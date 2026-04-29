Dul ve yetim aylığında İsa Karakaş 'ince çizgi'yi açıkladı

Ölen sigortalı ya da emeklilerin geride kalan dul eş ve yetim çocuklarının aylıklarıyla ilgili detayları SGK Başuzmanı İsa Karakaş anlattı.

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında, Karakaş, "hak sahipleri dul ve yetimlerin kulağına küpe olması gereken ince çizgileri" aktardı.

DUL EŞİN ALDIĞI AYLIK

Eşini kaybedenin aldığı aylıktaki detaya vurgu yapan Karakaş, yeniden evlilik durumunda eski eşten gelen aylığın kesildiğine işaret etti. Ancak evliliğin vefat ya da boşanma ile sonlanması halinde, dul eşin yine SGK'dan hakkını talep edebileceğini, eski dul maaşının yeniden bağlanabileceğini belirtti. İkinci eşin de vefatı durumunda ikinci maaştan en yüksek olanının seçilebileceğini aktardı. 'Hileli boşanma' konusuna da dikkat çeken Karakaş, kağıt üzerinde boşanıp gizlice aynı hanede yaşamanın SGK'nın gözünden kaçmayacağını vurgulayarak tespiti durumunda o güne kadar alınan meblağlarla ilgili uyarıda bulundu.

ERKEK ÇOCUKLARIN DURUMU

Erkek çocuklar için "rüştüne erişene veya ekmeğini eline alana kadar" vurgusu yapan Karakaş, maaşın 18 yaşında, lisede ise 20, üniversitede ise 25 yaşında kesildiğini aktardı. Tahsilini yarıda bırakanın ya da mezun olanın aylığının o ay kesildiğine dikkat çekti. Bir işte çalışmaya başlayan ya da kendi maaşını alan erkek çocuğun aylığına son verildiğini belirtti. Diğer yandan erkek çocuk evlense bile yaş ve tahsil şartlarını taşıması halinde aylığının devam edeceğini kaydetti.

KIZ ÇOCUKLARIN DURUMU

Kız çocukları için şartların biraz daha farklı olduğunu belirten Karakaş, kız çocuğun bir işe girmesi ya da evlenmesi halinde aylığının kesildiğini, boşanması ya da dul kalması halinde ise babasından/annesinden kalan aylığa yeniden ulaşacağını vurguladı. "İki yıl bekleme şartı"na da işaret eden Karakaş "Evlenme ikramiyesi (çeyiz yardımı) alanlar, iki yıl dolmadan boşanırlarsa maaşın bağlanması için bu sürenin dolmasını beklerler" dedi. Öte yandan tercih hakkını da aktaran Karakaş, hem babadan hem vefat eden eşten hak doğması halinde yüksek olanın tercih edilebileceğini belirtti.

MALUL EVLATLARIN ÖZEL DURUMU

"Çalışma gücünü %60 ve üzerinde kaybeden "malul" evlatlar, devletin en hassas olduğu gruptur" diyen Karakaş, kontrol muayenelerini aksatmamanın önemli olduğuna işaret ederek süresinde yapılmayan muayenenin maaşın kesilmesine sebep olabileceğini vurguladı. Diğer yandan Karakaş "Sağlık kurulu "çalışabilir" kararı verirse aylık nihayete erer" ifadelerini kullandı. Malul çocukların evlenseler dahi şartları taşıdıkları müddetçe aylıklarının devam edeceğini aktardı.