Borsa İstanbul özeti 30 Eylül Salı 2025 BIST yorumları

Borsa güne yükselişle başladı.

BIST 30

BIST 30 endeksi, 30 Eylül 2025 sabahında 12.201,74 puan seviyesinde işlem görmektedir. Gün içindeki ekonomik veriler ve küresel dinamikler belirleyici olacaktır.

BIST 50

BIST 50 endeksi, 30 Eylül 2025 tarihinde 9.692,23 puan seviyesindedir. Ticaret işlemleri, bu ivmeyi etkileyebilir. İlerleyen saatlerdeki gelişmeler de önem arz etmektedir.

BIST 100

BIST 100 endeksi, 30 Eylül 2025 sabahında 11.056,20 puan seviyesine ulaşmıştır. Günlük değişim oranı ise %0,07 olarak belirlenmiştir. Bu durum, geniş tabanlı hisse senedi piyasasında hafif bir pozitif yönelim olduğunu göstermektedir.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 değer kaybederek 11.048,13 puandan tamamlamıştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,07 puan ve yüzde 0,07 artışla 11.056,20 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.

Piyasa dinamikleri ve uluslararası koşullar, eğilimleri şekillendirecektir.