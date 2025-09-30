FİNANS

Borsa İstanbul özeti 30 Eylül Salı 2025 BIST yorumları

Borsa İstanbul Özeti 30 Eylül Salı 2025 BIST Yorumları

Borsa İstanbul özeti 30 Eylül Salı 2025 BIST yorumları

Borsa güne yükselişle başladı.

BIST 30
BIST 30 endeksi, 30 Eylül 2025 sabahında 12.201,74 puan seviyesinde işlem görmektedir. Gün içindeki ekonomik veriler ve küresel dinamikler belirleyici olacaktır.

BIST 50
BIST 50 endeksi, 30 Eylül 2025 tarihinde 9.692,23 puan seviyesindedir. Ticaret işlemleri, bu ivmeyi etkileyebilir. İlerleyen saatlerdeki gelişmeler de önem arz etmektedir.

BIST 100
BIST 100 endeksi, 30 Eylül 2025 sabahında 11.056,20 puan seviyesine ulaşmıştır. Günlük değişim oranı ise %0,07 olarak belirlenmiştir. Bu durum, geniş tabanlı hisse senedi piyasasında hafif bir pozitif yönelim olduğunu göstermektedir.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 değer kaybederek 11.048,13 puandan tamamlamıştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,07 puan ve yüzde 0,07 artışla 11.056,20 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.

Piyasa dinamikleri ve uluslararası koşullar, eğilimleri şekillendirecektir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
215.8
2.899.985.070,10
% -0.23
11:06
THYAO
323
2.072.681.345,75
% 1.17
11:06
SASA
3.81
1.679.009.452,54
% 0.26
11:06
EKGYO
19.96
1.359.413.642,64
% 2.1
11:06
TUPRS
185.2
1.332.637.397,80
% -0.38
11:06
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

