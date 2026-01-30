FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 30 Ocak Cuma 2026 BIST Yorumları

30 Ocak 2026 tarihinde BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, yatırımcılar için önemli veriler sunmaktadır. BIST 30, 15.137,77 puan ile hafif negatif hareket sergilemektedir. BIST 50 ise 12.008,10 puanda işlem görmekte ve baskı altında olduğu gözlemlenmektedir. BIST 100, 13.809,39 puanda genel ekonomik durumu yansıtırken, hafif negatif eğilim devam etmektedir. Yatırımcıların bu göstergeleri dikkate alarak stratejilerini geliştirmesi önem taşımaktadır.

Cansu Akalp

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100: 30 Ocak 2026 İncelemesi

30 Ocak 2026 tarihinde BIST 30 endeksi, 10:15 saatinde 15.137,77 puan seviyesinden işlem görmektedir. Günlük değişim oranı ise -0.19 olarak kaydedilmiştir. Bu endeks, önde gelen 30 şirketi içermektedir. Yatırımcılara geniş bir piyasa perspektifi sunar. Gün içindeki hafif negatif hareket, genel piyasa hissiyatının dikkatle izlendiğini göstermektedir. BIST 30, güçlü hisselerin yer aldığı bir endeks olarak bilinir. Piyasalardaki belirsizliklere karşı daha fazla direnç gösterebilir.

Aynı tarihte BIST 50 endeksi, 12.008,10 puan seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı -0.2 olarak belirlenmiştir. Bu endeks, 50 hisse senedini kapsamaktadır. Yatırımcılara daha geniş bir market yelpazesi sunar. Ancak son gözlemler, endeksin baskı altında olduğunu göstermektedir. Yatırımcıların hareketlerinde dikkatli olması gerektiği vurgulanmaktadır.

BIST 100 endeksi, 30 Ocak 2026 tarihinde 10:15 saatinde 13.809,39 puandan işlem görmüştür. Günlük değişim -0.16 olarak belirtilmiştir. Bu endeks, Türkiye’nin genel ekonomik durumunu yansıtmaktadır. Piyasa trendlerini analiz etmek için önemli bir göstergedir. Yatırımcılar, endeksin hafif negatif eğilimini değerlendirerek stratejik kararlarını gözden geçirebilir. Genel olarak, BIST 100 yatırımcıların dikkatini çekmeye devam etmektedir. Gelişmelerin yakından izlenmesi önerilmektedir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SISE
46.28
5.252.041.643,80
% 1.09
10:53
ASELS
311
3.876.810.586,25
% -2.51
10:53
THYAO
301.5
3.598.898.842,50
% -0.25
10:53
AKBNK
89
3.116.570.075,30
% 0
10:53
TRALT
54.9
2.706.530.269,55
% -7.34
10:53
