Borsa İstanbul Özeti 31 Ocak Cumartesi 2026 BIST Yorumları

31 Ocak 2026 itibarıyla BIST 30 endeksi 15.127,98 seviyesinde işlem görerek %0,25 düşüş göstermiştir. Piyasalardaki belirsizlik, yatırımcılar üzerinde olumsuz bir etki yaratmaktadır. BIST 50 endeksi ise 11.984,75 seviyesinde %0,4'lük bir kayıp yaşamaktadır. Öte yandan, BIST 100 endeksi 13.838,29 seviyesinde %0,05 artış sergilemekte ve bazı sektörlerdeki olumlu gelişmeler yatırımcıların geleceğe yönelik umutlarını artırmaktadır.

Cansu Akalp

BIST 30 Analizi
31 Ocak 2026 itibarıyla BIST 30 endeksi, 15.127,98 seviyesinde işlem görmekte. Sabah saat 10:15 itibarıyla %0,25 oranında bir düşüş göstermiştir. Bu durum, borsa yatırımcıları üzerinde belirsizlik yaratmaktadır. Piyasa dinamikleri bu durumu etkilemektedir. Küresel ekonomik etkenler ve yerel piyasalardaki gelişmeler, BIST 30'un seyrini etkileyen önemli unsurlardır.

BIST 50 Durumu
BIST 50 endeksi, 31 Ocak 2026'da 11.984,75 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük bazda %0,4'lük bir düşüş yaşanmaktadır. Bu olumsuz gelişmeler, yatırımcıların temkinli bir yaklaşım geliştirmesine neden olmuştur. Satış baskısı artmaktadır. Piyasalardaki genel hava, yurt içi ve yurt dışı ekonomik haberlerden etkilenmektedir. Bu etkenler BIST 50 üzerinde etkili olmaktadır.

BIST 100 Gelişimi
BIST 100 endeksi, 31 Ocak 2026'da 13.838,29 seviyesinde işlem görmektedir. Saat 10:15 sıralarında %0,05'lik bir artış sergilemektedir. Bu dirençli performans, yatırımcıların piyasa eğilimlerine daha olumlu bakmasını sağlamaktadır. Özellikle bazı sektörlerdeki pozitif gelişmeler, BIST 100'ün yükselişini desteklemektedir. Bu durum, piyasaların gelecekteki yönü için olumlu sinyaller vermektedir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
304
25.308.545.586,00
% 0.58
18:10
ASELS
303.25
16.246.259.118,25
% -4.94
18:10
ISCTR
16.66
14.300.336.175,44
% 2.46
18:10
AKBNK
92.95
13.940.924.683,75
% 4.44
18:10
YKBNK
41.08
11.118.765.709,98
% 1.68
18:10
