Borsa İstanbul Özeti 31 Ocak Cumartesi 2026 BIST Yorumları

BIST 30 Analizi

31 Ocak 2026 itibarıyla BIST 30 endeksi, 15.127,98 seviyesinde işlem görmekte. Sabah saat 10:15 itibarıyla %0,25 oranında bir düşüş göstermiştir. Bu durum, borsa yatırımcıları üzerinde belirsizlik yaratmaktadır. Piyasa dinamikleri bu durumu etkilemektedir. Küresel ekonomik etkenler ve yerel piyasalardaki gelişmeler, BIST 30'un seyrini etkileyen önemli unsurlardır.

BIST 50 Durumu

BIST 50 endeksi, 31 Ocak 2026'da 11.984,75 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük bazda %0,4'lük bir düşüş yaşanmaktadır. Bu olumsuz gelişmeler, yatırımcıların temkinli bir yaklaşım geliştirmesine neden olmuştur. Satış baskısı artmaktadır. Piyasalardaki genel hava, yurt içi ve yurt dışı ekonomik haberlerden etkilenmektedir. Bu etkenler BIST 50 üzerinde etkili olmaktadır.

BIST 100 Gelişimi

BIST 100 endeksi, 31 Ocak 2026'da 13.838,29 seviyesinde işlem görmektedir. Saat 10:15 sıralarında %0,05'lik bir artış sergilemektedir. Bu dirençli performans, yatırımcıların piyasa eğilimlerine daha olumlu bakmasını sağlamaktadır. Özellikle bazı sektörlerdeki pozitif gelişmeler, BIST 100'ün yükselişini desteklemektedir. Bu durum, piyasaların gelecekteki yönü için olumlu sinyaller vermektedir.