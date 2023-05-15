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BORSA İSTANBUL SON DAKİKA | Borsa devre keserek açıldı! Seçimlere en sert tepki: 2 Aralık 2022'den bu yana ilk kez…

15.05.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi seçim sonrasında sert düşüşle haftaya başladı. Yüzde 6,38 değer kaybeden borsada açılış sonrası devre kesici uygulandı. Piyasalarda yaşanan belirsizliğin önümüzdeki iki hafta boyunca volatilitenin yüksek bir seyirde ilerleyebileceği yönünde tahminler yapılırken, borsadaki yabancı payı ise 2 Aralık 2022'den bu yana ilk kez yüzde 30'un üzerine çıktı.

BORSA İSTANBUL SON DAKİKA | Borsa devre keserek açıldı! Seçimlere en sert tepki: 2 Aralık 2022'den bu yana ilk kez…

Son dakika borsa haberleri… Borsa İstanbul geçtiğimiz hafta yüzde 9 değer kazanırken, cuma günü seçim öncesi yüzde 1,08 değer kaybederek 4795 puandan tamamlamıştı. Ancak 15 Mayıs sabahı seçimin hemen ardından piyasaların açılışında sert düşüş yaşandı. Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 6,38 düşüşle, 4489 puandan başladı. Bankacılık endeksi ise ilk işlemlerde, yüzde 9,54 düşüşle 4554 puanda hareket etti.

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BORSADA DEVRE KESİCİ ÇALIŞTI

Borsada düşüşün yüzde 5'i aşması sonrası devre kesici çalıştı. Borsa'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

İşte piyasaların seçimlere ilk tepkisi İşte piyasaların seçimlere ilk tepkisi

"Saat 09:55:17 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur."

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BELİRSİZLİK HAKİM

Uzmanlar, seçimlerin 2. tura kalabilme ihtimali sonrası belirsizliğin ortadan kalkmamasıyla Borsada satış baskısının yaşanabileceğinin altını çiziyor ve önümüzdeki iki haftanın volatilite yüksek bir seyirde ilerleyebileceği belirtiliyor.
Aynı zamanda, Borsa İstanbul’da yabancı payı 2 Aralık 2022'den bu yana ilk kez yüzde 30'un üzerine çıktı.

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