SON DAKİKA: Gram altın, çeyrek altın, dolar, euro… Piyasalar seçimlere hızlı tepki verdi (15 Mayıs 2023 Pazartesi güncel döviz kurları ve altın fiyatları…)

Son dakika haberi… Türkiye dün 13. Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Sonuçlar henüz tam olarak netleşmezken piyasalar yeni haftanın ilk gününde seçim belirsizliğini fiyatlıyor. Piyasalar, cumhurbaşkanlığı yarışının ikinci tura kalacağını öngörürken Türk Lirası ABD Doları karşısında değer kaybına devam etti. 19,70 TL seviyelerine kadar yükselen dolar/TL kuru daha sonra kayıplarının bir kısmını geri vererek serbest piyasada 19,62’ye çekildi ve Kasım ayı başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Dolar/TL kuru Şubat ayında meydana gelen büyük depremlerin ardından Mart ayı başında ulaştığı 19,80 seviyesine yükselmişti.

KAPALIÇARŞI’DA DOLAR MAKASI 2 TL’YE YÜKSELDİ

Diğer yandan kur seçim öncesi son işlem gününde Kapalıçarşı'da 21,00 bandına kadar yükselmişti. İstanbul Kuyumcular Odası verilerine göre ise kurda alış rakamı 20,69 gözükürken, satış rakamı ise 22,60 olarak ekranlara yansıdı.

EURO 25 LİRAYA YAKLAŞTI

Euro/TL ise 21,28 ile 21,52 bandında hareket ederken, yüzde 0,88 değer kazanarak 21,42 seviyelerine çıkmıştı. Şu sıralarda ise 21.32 TL’den serbest piyasada değerleniyor. Kapalıçarşı’da ise 22,35 TL alış rakamı, 24,52 TL ise satış rakamı olarak görülüyor.

RİSK PRİMİ YENİDEN YÜKSELİŞTE

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 70 baz puan yükselişle 576'ya çıktı. Türkiye’nin CDS'i geçtiğimiz hafta 5 ay sonra ilk kez 500 baz puanın altına gerilemişti.

ÇEYREK ALTIN, GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları seçim öncesi haftayı düşüşle kapatmıştı. ABD'de devam eden borç limiti krizi ve para politikalarına ilişkin belirsizlik altının ons fiyatını baskılıyor. ABD enflasyon verilerinin ardından 2085 dolara yükselerek rekor seviyeyi gören ons altın fiyatı, piyasaların ABD Merkez Bankası Fed’in faiz indirimi beklentilerini yeniden değerlendirmesiyle geçen haftaki tüm kazancını geri verdi. Perşembe günü sert bir dönüş yaşayan altının ons fiyatı 2007 dolara kadar geri çekildi. Gram altın fiyatı da ekranlar 1262 liraya kadar düşüş yaşadı.

CUMHURİYET ALTINI 10.500 LİRANIN ÜZERİNE YÜKSELDİ

Ancak yeni haftada ons altın 2.021 dolara yükselirken, kurdaki yukarı hareketten de destek alan gram altın 1.274 TL seviyelerini gördü. Kuyumcularda ise 22 ayar altının gram satış fiyatı 1471 lira seviyelerinde bulunuyor. Çeyrek altın fiyatı da yüzde 2,1 değer kazanarak 2.566 TL seviyesinde hareket ediyor. Cumhuriyet altını 10.505 TL, 22 ayar bileziğin gram fiyatı 1471 TL olarak ekranlara yansıyor.



