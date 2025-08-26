Borsa İstanbul tarihi rekorunu bir kez daha tazeledi!

Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırıyor. BIST 100 endeksi tarihi zirvesini 11.539 puana taşıdı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,20 puan ve yüzde 0,17 artışla 11.497,01 puana yükselmişti

Toplam işlem hacmi 72,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,68 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti.

BANKACILIK ENDEKSİ FARK ATTI

YENİ HEDEF NE?

Uzmanlar bir sonraki hedef seviyenin 11 bin 750 puan olacağını belirtiyor.