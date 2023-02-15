Borsa İstanbul yeniden açıldı! Şirketler hamlesini peş peşe yaptı

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerin ardından geçen hafta çarşamba gününden itibaren işlemlerin durdurulduğu Borsa İstanbul pay ve vadeli işlem piyasaları, bir dizi tedbirle bugün yeniden açıldı. Borsa İstanbul açılışta yüzde 5,86 artışla 4 bin 769 puanda hareket etti.

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ŞİRKETLERDEN HİSSE GERİ ALIM HAMLESİ

Ancak açılış öncesinde borsada yaşanan sert düşüşe karşın yeni önlemler alınırken, şirketler de kendi hisselerine sahip çıkmak amacıyla geri alım programı başlattı.Bu kapsamda Acıselsan, Altınyağ Madencilik, Birko, Erdemir, Etiler Gıda, Hedef Holding, Hedef Girişim Sermayesi, Işık Plastik, İdeal Finansal Teknolojileri, İş Bankası, İş Yatırım, Konfrut Gıda, Orçay, Pasifik GYO, Rubenis Tekstil, Seyitler Kimya, Şekerbank, THY, Vakıfbank, Verusaturk Girişim Sermayesi, Gelecek Varlık, Birko, Koleksiyon Mobilya, E-Data Teknoloji, Smart Güneş Enerjisi, Gedik Yatırım, Inveo Yatırım Holding, SASA Polyester pay geri alım programı başlatırken Verusa Holding, İnfo Yatırım programlarını revize etti. Sayının daha da artması bekleniyor.

BANKALAR DA HİSSE GERİ ALIMINA TEŞVİK EDİLDİ

Ekonomi Gazetesi’nin aktardığı bilgiye göre, tam mükellef sermaye şirketlerinin hisse geri alımlarında vergi tevkifat oranlarının sıfırlanması kararlaştırılırken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da, payları borsada işlem gören halka açık bankaların, 6 Şubat 2023'ten 1 Ocak 2024'e kadar geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin, çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmayacağını bildirdi.

Daha önce şirketlerin söz konusu hisse ve ortaklık paylarının iktisap bedeli ile itibari değeri arasındaki fark üzerinden yüzde 15 kar payı stopajı uygulanıyordu.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ŞİRKETLERİN DURUMU

Depremden etkilenen 10 ilde faaliyet gösteren bazı şirketlerin borsada kapatılan işlem sıraları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan duyurular kapsamında yeniden açıldı. Bu kapsamda Sasa Polyester, Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri, Bilici Yatırım, Sanko Pazarlama ve Rubenis Tekstil fabrikalarında önemli bir hasar oluşmadığını ve üretimin devam ettiğini duyurdu.

Arsan Tekstil'den henüz bir açıklama yapılmazken, İskenderun Demir ve Çelik hasar tespit çalışmalarına devam edildiğini, bu süreçte üretimin durdurulduğunu bildirdi. Aynı şekilde Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri de üretim tesislerinde faaliyetleri tamamen durduracak ve faaliyetlere başlanmasını engelleyecek boyutta bir hasar görülmediğini, buna karşın çalışanlara iki hafta izin verildiğini bildirdi.

Bu kapsamda söz konusu 8 şirketten 6'sının işlem sıralarının yarın açık olacağı, Hateks ve İskenderun Demir ve Çelik'in ise hisselerinin işleme kapatılacağı görülüyor.

SPK YENİ KARARLARI DUYURDU

SPK tarafından yapılan açıklamaya göre de yürürlükte bir geri alım programı olup olmadığına bakılmaksızın payları borsada işlem gören ortaklıkların ve bunların bağlı ortaklıklarının pay geri alım işlemlerinin kolaylaştırılmasını ve yatırımcıların korunmasını teminen yapılacak ikinci bir duyuruya kadar; payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların, genel kurul kararı aranmaksızın, yapılacak ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulmak üzere, yönetim kurulu kararı ile geri alım programı başlatabileceğine, yönetim kurulu kararında geri alımın amacına, geri alım programının öngörülen azami süresi, alınacak azami pay adedi ile kullanılacak azami fon tutarına yer verilmesi gerektiğine ve söz konusu yönetim kurulu kararının Kurulun özel durum açıklamalarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanmasına karar verildi.

SPK'dan yapılan açıklamaya göre geri alınan payların, geri alındığı tarihten itibaren 30 günlük süre boyunca satılamamasına ve 30 günlük sürenin hesaplanmasında “ilk giren ilk çıkar” yönteminin uygulanmasına karar verildi.

BORSADA FİYAT KÖTÜLEŞTİRME YAPILAMAYACAK

Borsa İstanbul, açılış seansında pay piyasalarında ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımına izin verilmeyeceğini duyurdu. Değişiklikler kapsamında, VİOP ve Pay Piyasası seans sonu saatlerinin uyumlaştırılması amacı ile VİOP'ta işlem gören tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin seans sonu zamanı 5 dakika kısaltılarak tam iş günlerinde 18.10, yarım işgünlerinde 12.40 olarak belirlenecek.

Ayrıca, VİOP'ta Pay ve Endeks Türev Pazarlarında yer alan sözleşmelerdeki bekleyen İptale Kadar Geçerli (İKG) ve Tarihli (TAR) emirlerin Borsa tarafından iptal edileceği belirtilen duyuruda, emir iptali ücretlerinin de artırıldığı kaydedildi.



