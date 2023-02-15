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Yeni rekor! Dolar 19 liranın üzerini gördü...

15.02.2023 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftanın üçüncü işlem gününde piyasalarda hareketlilik arttı. Deprem nedeniyle bir hafta kapalı kapan borsa yeniden açılırken, dolar/TL kuru ise tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Dolar/TL kuru 19 liranın üzerini test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Yeni rekor! Dolar 19 liranın üzerini gördü...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. gününde kapanan Borsada işlemlere verilen ara biterken, Dolar/TL 'de rekor seviye kaydedildi.

Doların son haftada küresel piyasalarda değerlenmesi ve gelişen ülke paraları karşısında yükselişe geçmesinde ABD Merkez Bankası Fed’in bu yıl içinde 2 faiz artışı yapacağı beklentisinin artması etkili oluyor. Piyasaların tek faiz artışı beklentisini Fed Başkanı Powell, geçen haftaki konuşması ile yükseltti ve dolarda da dip seviyeden gelen toparlanma yeni haftanın başında da etkisini gösteriyor.

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TL tarafında, ülkede yaşanan büyük felaketin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Depremin 3. gününde kapatılan borsa bugün tedbirlerle açılacak. Kurda dolardaki hareketliliğe bağlı yaşanan atakta bugün 19,30 zirvesi test edildi ve fiyat daha sonra 18,85'te dengelendi.

Euro/dolar paritesinde 1,07 altına düşüşün yaşanması durumunda gelişen ülke kurlarında dolar baskısı artabilir. 1,10 seviyesine çıkan paritede Powell’ın açıklamalarıyla yaşanan düşüş etkisini sürdürüyor.

Türkiye'nin risk primi 565 baz puan seviyesinde bulunurken, gösterge tahvil faizi yüzde 11'de.

DOLAR

BORSA İSTANBUL YENİDEN AÇILDI

Borsa İstanbul'da işlemler bir dizi tedbirle yeniden başladı. Açılış öncesi ise boyutu milyarlarca lirayı bulabilecek bir dizi tedbir duyuruldu. Bu destekler arasında Bireysel Emeklilik Sisteminde devlet katkısı portföyünde fonların borsa payının yüzde 10’dan yüzde 30’a çıkarılması ve Türkiye Varlık Fonu’nun borsayı fon mekanizmasıyla desteklemesi öne çıkıyor.

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Ayrıca şirket hisse geri alımlarında yüzde 0 stopaj dün Resmi Gazete’de yayımlanırken Sermaye Piyasası Kurulu hisse geri alımı için Genel Kurul kararı şartını da kaldırdı.

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